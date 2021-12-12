لبنان يجدد الالتزام بالقرار الاممي 1701

دوت الخليج :- جدد الرئيس اللبناني ميشال عون التزام بلاده بتطبيق القرارات الدولية، لا سيما القرار 1701.

واكد عون خلال اجتماعه مع المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتيسكا، اليوم الاربعاء، اهمية التعاون القائم بين الجيش اللبناني في الجنوب وقوات "اليونيفيل" لما فيه مصلحة الاستقرار والامن في المنطقة.

ورحب عون بالزيارة التي يعتزم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس القيام بها الشهر الحالي، والتي سيزور خلالها القوات الدولية في جنوب لبنان.

--(بترا)

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