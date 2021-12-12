أخبار اليمن : رئيس المؤتمر يعزي بوفاة الشيخ حميد عبد الرب آل سنان

رئيس المؤتمر يعزي بوفاة الشيخ حميد عبد الرب آل سنان
بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق أمين ابوراس، برقية عزاء ومواساة في وفاة الـشـيـخ حـمـيــد محمد مصلح عبدالرب آل سـنـان أحد الشخصيات الاجتماعية بمديرية العدين في محافظة إب.. والذي وافاه الاجل بعد حياة حافلة في خدمة المجتمع.
وأعرب رئيس المؤتمر باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن تعازيه الحارة وعظيم مواساته لشقيق الفقيد الشيخ فيصل محمد مصلح عبدالرب آل سـنــان واخــوانــــة وكـــافــة آل ســنـان بمـديـريـة العدين في هذا المصاب الاليم ..
وأشاد الشيخ صادق بمناقب الفقيد الوطنية ، حيث كان أحد الشخصيات الاجتماعية البارزة المشهود لها بالمواقف الوطنية والقبلية ومن الساعين لفعل الخير والصلح بين الناس..
سائلاً المولى سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه وقبيلته الصبر والسلوان.
" إنا لله وإنآ إليه راجعون ".
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