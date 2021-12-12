النواب الليبى يدعو أعضاءه لجلسة تشاورية غدا لمناقشة تطورات العملية السياسية

يأتى هذا بينما قررت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات فى ليبيا، أمس السبت، تأجيل نشر القائمة النهائية لمرشحى الرئاسة، قبل أسبوعين من موعد الاستحقاق الحاسم.
ووفق اللوائح المتعلقة بالانتخابات الرئاسية، الأولى بالاقتراع العام فى تاريخ ليبيا، والمقرر إجراؤها فى 24 ديسمبر، كان يفترض نشر القائمة النهائية بعد أسبوعين من انتهاء الطعون واستئناف قرارات المحاكم المتعلقة بالمرشحين.
لكن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات قالت -فى بيان على موقعها- إنه لا يزال يتعين عليها أن "تتبنى بعض الإجراءات القضائية.. وأخرى قانونية.. قبل المضى قدماً فى الإعلان عن القائمة النهائية للمرشحين، والانتقال إلى الإعلان عن بدء مرحلة الدعاية الانتخابية".
وأضافت أنه "نظرا لحساسية هذه المرحلة"، فإن المفوضية "سوف تحرص على استنفاد جميع طرق التقاضى للتأكد من تطابق قراراتها مع الأحكام الصادرة فيها".
وتحاول ليبيا تجاوز أزمة سياسية كبيرة مستمرة منذ عام 2011، وتم تعيين سلطة تنفيذية مؤقتة جديدة فى وقت سابق من هذا العام، إثر حوار برعاية الأمم المتحدة، كلفت إدارة البلاد حتى إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية.
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