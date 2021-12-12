جدة - نرمين السيد - وكان الجيش الإثيوبى، أعلن أنه تمكن من السيطرة على مدينة لاليبيلا التاريخية ومطار لاليبيلا الدولى، شمال البلاد، خلال هجوم برئاسة آبى أحمد رئيس الوزراء الإثيوبى من يد الجبهة الشعبية لتحرير تيجراى.
هذا، وتحظى مدينة لاليبيلا، باهتمام دولى كبير، كونها تتضمن كنائس تاريخية محفورة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر هزيمة جديدة للجيش الإثيوبى.. مقاتلوا تيجراى يستعيدون السيطرة على لاليبيلا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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