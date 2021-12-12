هزيمة جديدة للجيش الإثيوبى.. مقاتلوا تيجراى يستعيدون السيطرة على لاليبيلا

جدة - نرمين السيد - وكان الجيش الإثيوبى، أعلن أنه تمكن من السيطرة على مدينة لاليبيلا التاريخية ومطار لاليبيلا الدولى، شمال البلاد، خلال هجوم برئاسة آبى أحمد رئيس الوزراء الإثيوبى من يد الجبهة الشعبية لتحرير تيجراى.

هذا، وتحظى مدينة لاليبيلا، باهتمام دولى كبير، كونها تتضمن كنائس تاريخية محفورة.