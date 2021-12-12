:رويترز ”: البابا فرنسيس يدعو إلى ”حوار دولي جاد” لنزع فتيل التوتر...

أعلن البابا فرانسيس، في خطبة الأحد التقليدية أمام المؤمنين في ساحة القديس بطرس بروما، أنه يصلى من أجل أوكرانيا وتخفيف حدة التوتر عن طريق حوار دولي جاد.
وقال البابا: "أصلى من أجل أوكرانيا وكل كنائسها وطوائفها الدينية وشعبها المحبوب، ومن أجل تخفيف حدة التوتر عن طريق حوار دولي جاد ودون استخدام الأسلحة.
وأضاف أن "الأسلحة ليست السبيل الذي يجب اتباعه. أتمنى أن يجلب عيد الميلاد هذا العام السلام إلى أوكرانيا".
كان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قال أمس السبت إنه أبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن روسيا ستدفع "ثمنا باهظا" وستواجه عواقب اقتصادية وخيمة إذا غزت أوكرانيا.
واتهمت أوكرانيا روسيا بحشد عشرات الألوف من الجنود استعدادا لهجوم عسكري محتمل عليها. من جانبها تنفي روسيا التخطيط لأي هجوم وتتهم أوكرانيا والولايات المتحدة بانتهاج سلوك من شأنه زعزعة الاستقرار في المنطقة، وقالت إنها بحاجة إلى ضمانات أمنية لحمايتها.
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