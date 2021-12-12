حاكم ولاية كنتاكي الأمريكية: 93 قتيلا حصيلة الأعاصير

قتل ثمانون شخصا على الأقل في ولاية كنتاكي الأميركية وحدها بسبب الأعاصير التي ضربت وسط الولايات المتحدة وجنوبها، وفق ما أعلنه حاكم الولاية إندي بيشير اليوم الأحد.

وأكد بيشير لشبكة "سي إن إن" أن "هذا العدد سيتجاوز مئة"، واصفا سلسلة الأعاصير بأنها "الأكثر فتكا" في تاريخ كنتاكي.

وبذلك، ترتفع الحصيلة الاجمالية في أنحاء الولايات المتحدة إلى ما لا يقل عن 93 قتيلا.

كما أشار بيشير إلى أن الأضرار المادية واسعة النطاق وتجعل جهود الإنقاذ تحديا في ولايته، بعد أن اجتاحت الأعاصير المنطقة قبل يومين.

وكانت وكالة إدارة الطوارئ الفدرالية الأمريكية أعلنت أن جهود الإنقاذ مستمرة، ولا يزال هناك أمل في العثور على ناجين.