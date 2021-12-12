موقع نتائج القبول المركزي بالرقم الامتحاني 2021-2022.. استعلم الان

موقع نتائج القبول المركزي بالرقم الامتحاني 2021-2022 يمكن لجميع الطلاب الآن الحصول على النتيجة الخاصة بالقبول المركزي لهذا العام 2021، وهذا ما تم الإعلان عنه من قبل وزارة التعليم العالي في دولة العراق، حيث ان هذه المرحلة من المراحل الهامة التي تفرق في مصلحة الطالب ومستقبله، ولهذا فقد ينتظرها الكثير من أولياء الأمور والتي تم الإعلان عنها من قبل الوزارة على الموقع الإلكتروني التابع للوزارة، حيث يتمكن كل طالب من الدخول على الموقع وكتابة البيانات ومن ثم تظهر النتيجة بسهولة على الموقع وهذا عن طريق استخدام الرقم الامتحاني الخاص بالطلاب.

نتعرف من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم في العراق على نتيجة الطلاب في الصف السادس الاعدادي لهذا العام، ويتم عرض النتيجة على الموقع الرسمي الخاص بالوزارة.

وهذه النتيجة خاصة بالطلاب في محافظة الكربلاء وديالي وذي قار والبصرة والكرخ ودهوك وأربيل والسلمانية وصلاح الدين وبابل والانبار والنجف والمثنى والقادسية وغيرها من محافظات العراق.

حيث يتمكن كل طالب من تحديد المحافظة التي يتبعها ومن ثم تظهر النتيجة بشكل تفصيلي، وهذا من خلال الدخول على الموقع الرسمي التابع للوزارة والمعلن عنه وزارة التعليم العالي البحث العلمي .

. وهذا لأن الطلاب ينشغلون هذه الفترة بعملية البحث عن النتائج القبول الخاصة بهم من أجل الحصول على مستندات النتيجة للمحافظة التي ينتمي لها.

موقع نتائج القبول المركزي بالرقم الامتحاني 2021-2022

يتم الحصول على النتيجة من خلال مجموعة مختلفة من الخطوات الهامة التي تم الإعلان عنها من قبل وزارة التربية والتعليم العالي في دولة العراق، وهذا حيث يتم القيام بالتالي: