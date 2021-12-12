“إلكترونياً” رابط تسجيل الاستمارة الإلكترونية الأول والثاني الثانوي والشهادة الإعدادية moe-register.emis.gov.eg” 2022-2021″

رابط موقع تسجيل استمارة أولى ثانوي وتانية ثانوي الإلكترونية على موقع وزارة التربية والتعليم، وكذلك رابط تسجيل الشهادة الإعدادية moe-register.emis.gov.eg لعام 2021 – 2022 وذلك بعد أن أعلنت وزارة التربية والتعليم المصرية عن إتاجة التسجيل للاستمارة الإلكترونية للصف الثالث الإعدادي يوم الأحد 12 ديسمبر، ومن قبله أتاح الوزارة تسجيل استمارة الامتحان الإلكترونية للصف الأول الثاني والصف الثاني الثانوي، ويتم التسجيل إلكترونيا بالبريد الإلكتروني الموحد على منصة Office365، فبعد أن قامت الوزارة بعمل الصيانة اللازمة وتحديث موقع وزارة التربية والتعليم لتسجيل الاستمارات الخاصة بدخول امتحان الفصل الدراسي الأول من العام الحالي 2021 – 2022، فقد أتاحت الوزارة وقامت بتفعيل الدخول على رابط تسجيل الاستمارة الإلكترونية للصفوف الدراسية بدأ من الصف الثالث الإعدادي ومروراً بالصف الأول الثانوي وانتهاء بالصف الثاني من المرحلة الثانوية.

رابط تسجيل الاستمارة الإلكترونية الأول والثاني الثانوي والشهادة الإعدادية “moe-register.emis.gov.eg”

وبذلك يمكن لطلاب تلك الصفوف أن يقوموا حاليا بالدخول على رابط تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية والصف الأول والثاني الثانوي العام 2021 والقيام بتسجيل بيناتهم بحساب الطالب الموحد، وعن طريق البريد الإلكتروني الخاص بكل طالب وطالبة عبر موقع مايكروسوفت، خيت يتم تسجيل البريد الإلكتروني واختيار كلمة السر، بعدها سيتم دخولك على الصفحة الخاصة بالبيانات، وتضغط بالموافقة، وذلك بعد استيفاء البيانات الخاصة بك، وهذه البيانات تتمثل في “الاسم – كود الطالب – الرقم القومي” ويجب التأكد من تلك البيانات قبل تسجيل الاستمارة وطباعتها.

خطوات وطريقة تسجيل استمارة الصف الأول والثاني الثانوي الإلكترونية

وتجدر الإشارة إلى أنه بعد تسجيل الاستمارة الإلكترونية للشهادة الإعدادية بالبريد الإلكتروني الموحد والصف الأول والثاني الثانوي، يجب رفع صورة شخصية للطالب بخلقية بيضاء، يجب عليك القيان بطابعة الاستمارة الإلكترونية بعد استكمال تسجيل البيانات والصورة، ويتم تقديمها للمدرسة قبل كتابة الاستمارة الوراقية.

تسجيل الدخول على رابط موقع تسجيل الاستمارة الإلكترونية.

اختيار الصف الدراسي الخاص بك.

إدخال بيانات الطالب “الاسم رباعي – الرقم القومي – محافظة الإقامة – تاريخ الميلاد – ……”

إدخال بيانات المدرسة المقيد بها والإدارة التعليمية

غي حال استمارات الثانوي يجب تحديد الشعبية”

تحميل الأوراق المطلوبة للتسجيل

الضغط على زر الحفظ

طباعة الاستمارة والاحتفاظ بها.

رابط تسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادي وطلاب الثانوي لامتحان الفصل الأولتسجيل استمارة الشهادة الإعدادية الإلكترونية على رابط وزارة التربية والتعليم

يبدأ التسجيل لأسمارة الشهادة الإعدادية الإلكترونية يوم الأحد الموافق 12 ديسمبر 2021، بالبريد الموحد للطلاب والطالبات،

يتم غلق باب تسجيل الاستمارة في موعد غايته يوم 20 ديسمبر 2021.

“إلكترونياً” رابط تسجيل الاستمارة الإلكترونية الأول والثاني الثانوي لامتحان الفصل الأول 2021