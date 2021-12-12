استعلم فورا.. نتائج القبول المركزي بالرقم الامتحاني 2021/2022 الصف السادس الاعدادي في العراق

استعلم فورا.. نتائج القبول المركزي بالرقم الامتحاني 2021/2022 أكدت وزارة التربية والتعليم في العراق من قبل الدكتور نبيل كاظم انه سيتم القيام بالعديد من الإجراءات من أجل صدور النتائج الخاصة بالطلاب على مستوى جميع المحافظات في العام الدراسي الجديد، حيث أنه من المقرر الإعلان عن جميع النتائج خلال الفترة القادمة وفقا لما تم الإعلان عنه في الاجتماع الأخير من هيئة التخطيط والمتابعة، وأكدت أن العديد من الطلاب تمكنوا من إتمام الشهادة الثانوية في جميع المحافظات المختلفة في العراق، وتمكنوا من التقدم في جميع جامعات دولة العراق.نتائج القبول المركزي بالرقم الامتحاني 2021/2022
- تم الإعلان عن ظهور نتائج القبولات الخاصة بالطلاب في جميع محافظات العراق في كافة الجامعات العراقية، ومع التدقيق المستمر والجيد لكافة المستندات والبيانات المقدمة من قبل الطلاب والتي يتم رفعها على البوابة الإلكترونية.
- وشددت الوزارة على أنه يتم الإسراع في عمليات الاستخراج لجميع النتائج المتعلقة بالقبول المركزي، والتي تم نشرها على المنصة الإلكترونية في جميع الجامعات العراقية منها الفلوجة والكركوك والمثنى ونينوي وديالي وواسط والنهرين.
- بالإضافة إلى أن هذه النتائج يتم الحصول عليها من خلال .
- رقم الامتحان الموجود لدى كل طالب لهذا العام الدراسي 2021-2022.
- وقد يتم الإعلان عن القبول بطريق سلسة وسهلة من خلال المواقع الإلكترونية.
يتم الاستعلام عن جميع النتائج الخاصة بالطلاب الناجحين في الشهادة الثانوية في الجامعات العراقية من خلال الموقع الإلكتروني وعن طريق الخطوات التالية:
- أولا يتم الدخول على الموقع الرسمي للوزارة في العراق. للاستعلام عن نتيجة القبول.
- ويتم اختيار الخدمات الإلكترونية المتوفرة على الصفحة.
- ومن ثم يتم الضغط على كلمة الاستعلام عن النتائج عبر الخدمات الإلكترونية الموجودة.
- وبعدها يتم كتابة الرقم الإمتحاني الموجود في الخانة الخاصة بها.
- ويتم الضغط على كلمة الاستعلام الموجودة في الصفحة حتى تظهر النتيجة أمام الطالب بطريقة مفصلة.
على الرغم من ان النتائج المتعلقة بالطلاب صدرت على الموقع الرسمي الا ان عمليات البحث مازالت مستمرة حتى الآن بشكل كبير من أجل ان يتطلع الطلاب على النتائج المتعلقة بالقبول في الجامعات العراقية المختلفة.
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استعلم فورا.. نتائج القبول المركزي بالرقم الامتحاني 2021/2022 أكدت وزارة التربية والتعليم في العراق من قبل الدكتور نبيل كاظم انه سيتم القيام بالعديد من الإجراءات من أجل صدور النتائج الخاصة بالطلاب على مستوى جميع المحافظات في العام الدراسي الجديد، حيث أنه من المقرر الإعلان عن جميع النتائج خلال الفترة القادمة وفقا لما تم الإعلان عنه في الاجتماع الأخير من هيئة التخطيط والمتابعة، وأكدت أن العديد من الطلاب تمكنوا من إتمام الشهادة الثانوية في جميع المحافظات المختلفة في العراق، وتمكنوا من التقدم في جميع جامعات دولة العراق.نتائج القبول المركزي بالرقم الامتحاني 2021/2022
- تم الإعلان عن ظهور نتائج القبولات الخاصة بالطلاب في جميع محافظات العراق في كافة الجامعات العراقية، ومع التدقيق المستمر والجيد لكافة المستندات والبيانات المقدمة من قبل الطلاب والتي يتم رفعها على البوابة الإلكترونية.
- وشددت الوزارة على أنه يتم الإسراع في عمليات الاستخراج لجميع النتائج المتعلقة بالقبول المركزي، والتي تم نشرها على المنصة الإلكترونية في جميع الجامعات العراقية منها الفلوجة والكركوك والمثنى ونينوي وديالي وواسط والنهرين.
- بالإضافة إلى أن هذه النتائج يتم الحصول عليها من خلال .
- رقم الامتحان الموجود لدى كل طالب لهذا العام الدراسي 2021-2022.
- وقد يتم الإعلان عن القبول بطريق سلسة وسهلة من خلال المواقع الإلكترونية.
يتم الاستعلام عن جميع النتائج الخاصة بالطلاب الناجحين في الشهادة الثانوية في الجامعات العراقية من خلال الموقع الإلكتروني وعن طريق الخطوات التالية:
- أولا يتم الدخول على الموقع الرسمي للوزارة في العراق. للاستعلام عن نتيجة القبول.
- ويتم اختيار الخدمات الإلكترونية المتوفرة على الصفحة.
- ومن ثم يتم الضغط على كلمة الاستعلام عن النتائج عبر الخدمات الإلكترونية الموجودة.
- وبعدها يتم كتابة الرقم الإمتحاني الموجود في الخانة الخاصة بها.
- ويتم الضغط على كلمة الاستعلام الموجودة في الصفحة حتى تظهر النتيجة أمام الطالب بطريقة مفصلة.
على الرغم من ان النتائج المتعلقة بالطلاب صدرت على الموقع الرسمي الا ان عمليات البحث مازالت مستمرة حتى الآن بشكل كبير من أجل ان يتطلع الطلاب على النتائج المتعلقة بالقبول في الجامعات العراقية المختلفة.
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