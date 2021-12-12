بريطانيا ترصد 1239 إصابة جديدة بمتحور أوميكرون

جدة - نرمين السيد - وذكرت شبكة "سكاى نيوز" البريطانية أن من بين الحالات الجديدة، 1196 حالة تم تسجيلها فى إنجلترا، و38 حالة فى أسكتلندا، و5 حالات فى أيرلندا الشمالية، بينما لم يتم تسجيل حالات إصابة جديدة فى ويلز.
وكانت وكالة الأمن الصحى فى المملكة المتحدة قد حذرت من أن متحور "أوميكرون" ينتشر بسرعة فى أنحاء البلاد، وتوقعت أن يصبح السلالة المهيمنة من الفيروس فى أنحاء بريطانيا بحلول منتصف الشهر الجارى.
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