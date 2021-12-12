ترحيب أممى بوصول ستيفانى وليامز إلى طرابلس

جدة - نرمين السيد - وذكرت البعثة - فى بيان - أن المستشارة الخاصة، وليامز، ستتولى وبالتنسيق الوثيق مع البعثة قيادة جهود المساعى الحميدة والوساطة والعمل مع الجهات الفاعلة الليبية والإقليمية والدولية لمتابعة تنفيذ المسارات الثلاثة للحوار الليبى- الليبى ودعم إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية، والعمل مع الأطراف الليبية الفاعلة لمساعدتها فى المحافظة على الزخم الذى تحقق حول الانتخابات الوطنية وتجسد فى الإقبال غير المسبوق على تسجيل الناخبين ونجاح توزيع بطاقات الناخبين وتسجيل عدد كبير من المرشحين الرئاسيين والبرلمانيين.

وأشادت البعثة بعمل المفوضية الليبية العليا للانتخابات التى حققت تقدمًا كبيرًا فى الاستعدادات الفنية للعملية الانتخابية رغم العديد من التحديات وضيق الوقت.

واختتمت البعثة بيانها بالقول: "لقد عانى الليبيون بما فيه الكفاية جراء النزاع والتشظى وانقسام المؤسسات، والشعب الليبى يستحق الفرصة لاختيار قادته عبر صناديق الاقتراع، لذا فإن البعثة ستواصل، بالتعاون الوثيق مع المستشارة الخاصة والشركاء الدوليين الآخرين، دعم العملية الانتخابية التى يمكن أن تفضى إلى الوحدة والاستقرار وإيجاد مؤسسات شرعية فى البلاد".