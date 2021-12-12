عدد العطل الرسمية في الإمارات 2022 ومواعيد نظام إجازات العمل الأسبوعية الجديد

بدأ العد التنازلي حتى نهاية عام 2022 بالفعل، لذا يرغب جميع سكان الإمارات في معرفة مواعيد العطلات الرسمية التي تبدأ من العام الميلادي الجديد في عام 2022، لأن الإمارات تمنح مواطنيها عدد الإجازات الرسمية في الإمارات في عام 2022 للأعياد الوطنية، مثل الأعياد الوطنية والأنشطة الدينية، أيام العطل الرسمية ، تعرف على المزيد الآن.

عدد أيام العطل الرسمية في الإمارات عام 2022

تعتبر دولة الإمارات من أشهر دول الوطن العربي، ويبلغ عدد سكانها كبير وتتميز بطريقة توفر كل وسائل الراحة والرفاهية. تخصص الدولة العديد من الإجازات الرسمية المتعلقة بالمناسبات الدينية والأنشطة الدينية على مدار العام. بالنسبة للاحتفالات الوطنية ، يستحق الموظفون في كل من القطاعين العام والخاص هذه الأعياد ، ومع نهاية عام 2021 ، بدأ الكثير من الناس في الشك في مواعيد العطلات الرسمية لدولة الإمارات العربية المتحدة في عام 2022 ، وأبرزها على النحو التالي:

السبت 1 يناير 2022 بمناسبة عطلة رأس السنة الميلادية.

تبدأ عطلة عيد الفطر في التاسع والعشرين من رمضان عام 1443 وتستمر لمدة 4 أيام وتنتهي في 3 مارس 1443 م.

بدأت إجازة عيد الأضحى المبارك في 14 ، 9 ، 1443 ، واستمرت 5 أيام ، وانتهت في 14 ، 12 ، 1443.

وعطلة رأس السنة الهجرية في 30 يوليو 2022.

عيد المولد النبوي الشريف هو السبت 8 أكتوبر 2022.

عطلة يوم الشهيد الخميس ١٢ يناير ٢٠٢٢.

وتستمر إجازة العيد الوطني لمدة يومين ، تبدأ من يوم الجمعة الموافق 12/12/2022 وتنتهي يوم السبت الموافق 3 ديسمبر 2022.

عطلة العمل الأسبوعية في الإمارات 2022

في سياق الإجازات الرسمية لدولة الإمارات العربية المتحدة في عام 2022 ، أصدرت حكومة الإمارات العربية المتحدة بيانًا ينص على ضرورة مراجعة إجازة العمل الأسبوعية كجزء من تنفيذ نظام العمل الجديد. ماعدا العمل نصف يوم من يوم الجمعة حتى الساعة 12 ظهرا، ونتيجة لذلك، يصبح يوم العمل الرسمي من الأسبوع أربعة أيام ونصف فقط لمساعدة الموظفين على التخلص من ضغوط العمل.

اعتمدت إمارة الشارقة العمل بنظام المواعيد الجديد، وهو 4 أيام ونصف يوم عمل أسبوعياً، حيث يكون العمل يوم الجمعة لمدة نصف يوم عمل فقط، ثم يحصل الموظفين على راحة يومي السبت والأحد ويكون العودة للعمل من يوم الإثنين