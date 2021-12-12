نتائج القبول المركزي العراق 2022 طب وصيدلية وإعلام وقانون

يبحث آلاف الطلاب عن نتائج القبول المركزي العراق 2022 لكل الكليات العراقية. فقد تم الإعلان عن نتائج ترشيح الطلاب للكليات قبل بدء العام الدراسي القادم المقرر بدءه في ديسمبر / كانون الأول الجاري. فقد أعلنت وزارة التعليم والبحث العلمي العراقية على صفحتها على توتير عن نتائج القبول المركزي ودعت كل الطلاب إلى الدخول للموقع للاستعلام عن نتائج الترشيح حتى يعرف كل طالب مكانه. في الكليات العراقية لهذا العام 2022

نتائج القبول المركزي العراق 2022

أعلن نبيل كاظم عبد الصاحب وزير التعليم العراقي والبحث العلمي اليوم عن مجموع الطلاب المقبولين بالجامعات العراقية والبالغ عددهم 145650 ألفا. وبين الصاحب أن الإعلان اليوم قبل بدء العام الدراسي القادم حتى يعرف كل طالب مكانه في أي كلية. وحتى تستعد الكليات لاستقبال الطلاب ومعرفة الأعداد التي من المقرر استقبالها لبدء التجهيزات الخاصة لاستقبال الطلاب.

رابط نتائج القبول المركزي العراقية

لمعرفة نتائج الترشيح قم باتباع الآتي:

الدخول لموقع وزارة التعليم العراقية.

النقر على أيقونة الخدمات الإلكترونية ثم الدخول لصفحة ” نتائج القبول المركزية “.

بدء الطالب في إدخال معلوماته ومنها الرقم الامتحاني وباقي البيانات الواجب ادخلها.

ثم النقر على عرض النتيجة لتظهر كافة نتائج الترشيح المتعلقة بالطالب.

العام الدراسي الأول في العراق

سوف يبدأ العام الدراسي الأول يوم 15 ديسمبر / كانون الأول الجاري وعدد الطلاب المقبولين قد بلغ 145 ألف و650 طالبة وطالبة، ومنهم نحو 39 ألف طالب وطالبة بالقسم الأدبي، و4228 طالب وطالبة بكليات الطب و2031 بكليات الصيدلية، و113 ألف بالمعاهد الطبية التطبيقية. والهندسة 13551 ألف والقانون 3556 والإدارة والاقتصاد 10868 ألف والتقنيات الطبية والصحية 1279، واللغات 1217 والآداب 5204، والتربية والتربية الأساسية 28049 والمعاهد التكنولوجية 2884، والزراعة 3241، والطب البيطري 1673. والتمريض 2606.

وتسعر الوزارة هذا العام من خلال إجراءاتها في جلب الكثير من الخبرات لرفع أداء الجامعات من خلال اتباع أفضل الوسائل التعليمية الجديدة والاعتماد على الوسائل التعليمية الحديثة الموجودة بكبرى الجامعات العالمية من خلال برتوكولات التعاون مع كبرى الجامعات وتقديم بعثات للطلاب حتى يفيدوا الجامعات العراقية بالتدريس فيها ونقل العلم الحديث داخل الجامعات العراقية حتى تواكب العصر العلمي الحديث.