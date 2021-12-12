نتائج الأمن العام القبول النهائي 1443… رابط الاستعلام عن النتائج عبر منصة أبشر للوظائف

نتائج الأمن العام القبول النهائي 1443، اعلنت مديرية الأمن العام، المتمثلة في الإدارة العامة للقبول المركزي، التابعة لوزارة الداخلية بالسعودية عن نتائج القبول النهائي للوظائف العسكرية والتي قد اعلنت عنها من قبل وقد قام الكثيرين من المواطنين سعودين بالتقدم لها للرجال فقط والتقديم كان عبررمنصة أبشر ١٤٤٣ على رتبة جندي وعليه عليكم متابعة التقرير التالي لمعرفة أسماء المقبولين والمرشحين للوظائف العسكرية المتمثلة في الأمن العام.

وقد اوضحت الإدارة العامة للقبول المركزي بعض التعليمات الهامة قبل حضور الدورة وهي كما يلي :

ممنوع دخول الأدوية الطبية، ولكن عند الضرورة لابد من إحضار ما يثبت ضرورة تواجدها.

ممنوع إحضار الملابس المدنية، مثل الثوب والأدوات الحادة أو النظارات الشمسية.

مم التدخين اثناء الدورة نهائيا

وكذلك يمنع الأجهزة الخاصة بالإتصالات والتسجيل وخلافه

ويمنع حضور المتقدم بسيارته أو الوقوف بجانب الأسوار بها.

الإستعلام عبر منصة ابشر

تابع الرابط السابق

من أجل متابعة أفضل يمكنكم متابعة الدورة التدريبية التي تستمر لمدة 3 أشهر.

لابد من تطبيق الإجراءات الإحترازية، من أجل السلامة العامة

لابد من إحضار بعض المستندات أثناء الدورة التدريبية للمتقدم للوظائف : العسكرية.

نتائج الأمن العام القبول النهائي 1443المستندات المطلوبة في وظائف الأمن العام القبول النهائي 1443

وهناك عدد من المستندات المطلبة في وظائف الأمن العام القبول النهائي 1443 برتبة جندي وهي كما يلي:

أصل الهوية الوطنية وعدد 4 صور منها

4 صور ملونة مكشوفة الرأس بالزي المخصص للدورة التدريبية

إحضار أيبان الحساب البنكي المصدق عليه وأن يكون مفعل ومحدث

لابد من إحضار الأدوات المدرسية مثل 3 مذكرات جامعية

لابد من الحضور لمكان الدورة بالزي الرياضي المطلوب

لابد وان يحصل التقدم على لقاح كورونا ضد فيروس كورونا المستجد وإحضار تقرير أخذ الجرعات مطبوع ومعتمد من تطبيق توكلنا.

لابد ان يكون المتقدم سعودي الجنسية

ان يكون لديه شهادة الثانوية العامة او ما يعادلها

ان لا يزيد عمر المتقدم عن ثلاثون عاما ولا يقل عن سبعة عشر عاما.

ان يكون حسن السير والسلوك.

شروط القبول في وظائف الأمن العام القبول النهائي 1443