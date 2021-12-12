دوت الخليج :- أعلنت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية سقوط قتلى وجرحى جراء "انفجار مستودع للأسلحة تابع لأحد التنظيمات الفلسطينية في مخيم البرج الشمالي"، في مدينة صور في جنوب لبنان.
وأضافت الوكالة أن "ذخيرة انفجرت في أحد مراكز حركة (حماس) ولم تعرف الأسباب. ويطوق الجيش المنطقة ويمنع الدخول والخروج من المخيم. وسمعت أصوات التفجيرات في صور والقرى المجاورة".
وكلف النائب العام الاستئنافي في الجنوب القاضي رهيف رمضان الأجهزة الأمنية وكذلك خبراء متفجرات للكشف على المستودع، وفُتح تحقيق بالموضوع لمعرفة ملابسات الحادث.
وأفاد مصدر فلسطيني لرويترز ووسائل إعلام محلية بأن الانفجار وقع في ما تشير تقارير إلى أنه مستودع أسلحة تابع لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي لها وجود في عدد من المخيمات الفلسطينية في لبنان.
رويترز
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر قتلى وجرحى جراء انفجار مستودع أسلحة في مخيم البرج الشمالي في لبنان .. بالفيديو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جي بي سي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.