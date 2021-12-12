قتلى وجرحى جراء انفجار مستودع أسلحة في مخيم البرج الشمالي في لبنان .. بالفيديو

دوت الخليج :- أعلنت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية سقوط قتلى وجرحى جراء "انفجار مستودع للأسلحة تابع لأحد التنظيمات الفلسطينية في مخيم البرج الشمالي"، في مدينة صور في جنوب لبنان.

وأضافت الوكالة أن "ذخيرة انفجرت في أحد مراكز حركة (حماس) ولم تعرف الأسباب. ويطوق الجيش المنطقة ويمنع الدخول والخروج من المخيم. وسمعت أصوات التفجيرات في صور والقرى المجاورة".

وكلف النائب العام الاستئنافي في الجنوب القاضي رهيف رمضان الأجهزة الأمنية وكذلك خبراء متفجرات للكشف على المستودع، وفُتح تحقيق بالموضوع لمعرفة ملابسات الحادث.

وأفاد مصدر فلسطيني لرويترز ووسائل إعلام محلية بأن الانفجار وقع في ما تشير تقارير إلى أنه مستودع أسلحة تابع لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي لها وجود في عدد من المخيمات الفلسطينية في لبنان.

رويترز



