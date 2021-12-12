وزير الخارجية المصري: أمن الخليج جزء لا يتجزأ من أمن مصر

لأول مرة، شارك وزير الخارجية المصري، ‎سامح شكري، في أعمال اجتماع آلية التشاور السياسي بين مصر ودول مجلس التعاون الخليجي، بحضور نظرائه من دول مجلس التعاون وأمين عام المجلس.

وقال وزير الخارجية المصري، في الاجتماع مع مجلس التعاون الخليجي، إن أمن الخليج العربي وبلدانه الشقيقة جزء لا يتجزأ من أمن مصر.

وأكد سامح شكري على ضرورة تكثيف التنسيق، إزاء التحديات غير المسبوقة في المنطقة.

وشدد وزير الخارجية المصري، على مواصلة تعزيز العلاقات بين دول مجلس التعاون الخليجي وبلاده بما يحقق تطلعات الشعوب.

وأكد شكري في كلمته خلال اجتماع آلية التشاور السياسي بين مصر ودول مجلس التعاون، على عمق العلاقات الأخوية التي تجمع الجانبين وتجذرها.

وشدد وزير الخارجية المصري على أهمية مواصلة تعزيز العلاقات بين الجانبين بما يحقق تطلعات الشعوب في التنمية والرخاء.