رئيس مالى يتعهد بوضع جدول زمنى للانتخابات

جدة - نرمين السيد - تعهّد الرئيس الانتقالى المالى العقيد أسيمى جويتا تقديم جدول زمنى انتخابى قبل 31 يناير 2022 بهدف إعادة المدنيين إلى السلطة، بهدف تهدئة قادة دول غرب إفريقيا المجتمعين الأحد فى نيجيريا، حسبما أفادت قناة "فرانس 24".





وعلّقت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا عضوية مالى وفرضت فى قمتها الأخيرة عقوبات فردية على المسؤولين الذين ثبتت مسؤوليتهم عن تأخير إجراء الانتخابات، وهددت بفرض عقوبات إضافية وهو احتمال يقلق باماكو. قبل القمة، كتب الرئيس الانتقالى المالى العقيد أسيمى جويتا إلى الرئيس الحالى للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا غانا نانا أكوفو-أدو. وفى رسالته الواقعة فى صفحتين والتى حصلت عليها وكالة فرانس برس، كتب "تتعهد جمهورية مالى، عبر صوتى، أن تزودكم بحلول 31 يناير 2022 كحدّ أقصى، جدولا زمنيا مفصّلا يمكن مناقشته خلال مهمة للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا".

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