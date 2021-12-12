بريطانيا ترفع مستوى الخطر الوبائى حيال كورونا إلى الدرجة الرابعة

جدة - نرمين السيد - ورصدت بريطانيا، اليوم الأحد، 1239 إصابة جديدة بمتحور "أوميكرون" لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليرتفع بذلك إجمالى الحالات فى المملكة المتحدة إلى 3 آلاف و137 حالة.

ومن بين الحالات الجديدة، 1196 حالة تم تسجيلها فى إنجلترا، و38 حالة فى أسكتلندا، و5 حالات فى أيرلندا الشمالية، بينما لم يتم تسجيل حالات إصابة جديدة فى ويلز.

وكانت وكالة الأمن الصحى فى المملكة المتحدة قد حذرت من أن متحور "أوميكرون" ينتشر بسرعة فى أنحاء البلاد، وتوقعت أن يصبح السلالة المهيمنة من الفيروس فى أنحاء بريطانيا بحلول منتصف الشهر الجارى.