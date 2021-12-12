سحب مسابقة الحلم، أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم هي واحدة من الاستعلامات اليومية للكثير من متابعي برنامج الحلم الذي يتم بثه من خلال قناة إم بي سي مصر، حيث يقدم برنامج الحلم الإعلامي مصطفى الأغا الذي يعتبر أحد الإعلاميين المعروفين لدي العديد من المواطنين بجميع الدول العربية، وتعتبر مسابقة الحلم واحدة من المسابقات التي تقدم جوائز نقدية كبيرة تصل الي مليون دولار يتم تقسيمها الي عدد من الجوائز النقدية التي يتم توزيعها الي جوائز للفائزين علي مراحل زمنية يحددها البرنامج، ويتم الاشتراك في المسابقة برسالة نصية من أي جوال، ليدخل كل مشترك السحب علي جوائز مسابقة الحلم، وسوف نوضح لكم أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم.

الدخول في سحب مسابقة الحلم

تسمح مسابقة الحلم بالاشتراك في المسابقة لجميع المواطنين من أي دولة عربية، حيث يتم الاشتراك في المسابقة والدخول بالسحب الدوري للجوائز النقدية، علي أن يتم ذلك من خلال بعض الخطوات التي تتم كالتالي:

يحتاج كل متسابق أن يقوم بشحن الرصيد الخاص بالجوال الذي يمتلكه.

ثم معرفة الرقم الخاص بالاشتراك في المسابقة وذلك للدولة التي يقيم بها.

يتم إرسال كلمة حلم أو كلمة dream علي الرقم الخاص بالبلد.

ثم سوف تقوم المسابقة بإرسال عدد من الأسئلة التي يتطلب الإجابة عليها.

في حالة الإجابة بشكل صحيح علي السؤال يتم دخول السحب الدوري للمسابقة.

وكلما تمت الإجابة علي عدد أكثر من الأسئلة كلما زادت فرص الفوز في المسابقة.

وبتنفيذ هذه الخطوات يكون قد تم الدخول في مسابقة الحلم والاشتراك بها بطرقة صحيحة والتأهل للفوز بأحد جوائز مسابقة الحلم.

ما هي أرقام مسابقة الحلم؟

حددت مسابقة الحلم عدد من الأرقام التي من خلالها يستطيع أي فرد من خلالها الاشتراك في المسابقة، وفيما يلي أرقام رسائل مسابقة الحلم: