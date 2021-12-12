HERE “متاح الآن” تسجيل استمارة الصف الثالث الاعدادي 2022 لأداء امتحانات الفصل الدراسي الأول

تسجيل استمارة الصف الثالث الاعدادي 2022، قامت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المصرية بالكشف عن رابط الموقع المخصص من أجل تسجيل استمارة الصف الثالث الاعدادي 2022، ووضحت وزارة التربية والتعليم للطلبة والطالبات بأن التسجيل على هذه الاستمارة سيبدأ من اليوم الأحد الموافق الثاني عشر من شهر ديسمبر الحالي لعام 2021، وقد شددت الوزارة ونبهت على الطلبة والطالبات بضرورة اتباع الخطوات الصحيحة لتسجيل الاستمارة واتباع الطريقة المباشرة وإدخال البيانات الصحيحة، مع التأكد أكثر من مرة من صحة البيانات التي تم إدخالها، وعلى المدراس أيضًا مراجعة البيانات وراء الطلاب والتأكد من صحتها.

تسجيل استمارة الصف الثالث الاعدادي 2022

نبهت وزارة التربية والتعليم على المديريات والإدارات التعليمية بضرورة اختيار مجموعة من أفضل وأكفأ المعلمين بالمدرسة من أجل الإشراف على الطلبة والطالبات أثناء تحرير وتسجيل استمارة الصف الثالث الاعدادي 2022، مع ضرورة مراجعة البيانات التي يقوم الطلبة والطالبات بإدخالها بكل دقة ومطابقة المعلومات الموجودة في الاستمارة مع المستندات الرسمية، ومراجعة الصور الشخصية الخاصة بالطالب، بل ووضع الاستمارة داخل حافظة للحافظ عليها أثناء انتقالها من المدرسة للمديرية، مع العلم أن لجنة المراجعة هي المسؤولة عن مراجعة البيانات التي سجلها الطلبة والطالبات داخل الإستمارة الإلكترونية.

رابط تسجيل استمارة الصف الثالث الاعدادي 2022

الطلبة والطالبات وجميع أولياء الأمور من جميع محافظات جمهورية مصر العربية يبحثون عن رابط تسجيل استمارة الصف الثالث الاعدادي 2022، ويريدون معرفة خطوات تحرير وتسجيل استمارة الصف الثالث الاعدادي 2022، حيث كتابة هذه الاستمارة شرط مهم من أجل أداء امتحانات منتصف العام ونهاية العام في مصر، وعلى الطلبة والطالبات اتباع الخطوات التالية عند التسجيل:

في البداية يجب الدخول على موقع الحساب المدرسي الإلكتروني الموحد .

. بعدها قم بإنشاء حساب بريد إلكتروني خاص بك.

اختر حساب الطالب وابدأ بعدها في كتابة الرقم القومي الخاص بطالب الصف الثالث الإعدادي.

بعد الانتهاء من عمل بريد موحد، قم بالدخول على الموقع المحدد لتسجيل الاستمارة .

. قم بتسجيل الدخول.

قم بكتابة البريد الموحد الخاص بك.

ابدأ في تسجيل استماراتك وأضف كل البيانات التي يحتاج الموقع إليها.

يمكنكم الآن التسجيل على استمارة شهادة التعليم الإعدادي للعام الدراسي 2021/22 عن طريق الخطوات البسيطة التي قدمناها لكم في السطور السابقة من هذا المقال عبر موقعكم الإخباري ثقفني وذلك حيث قامت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المصرية بالإعلان عن تفعيل الرابط الإلكتروني للموقع الموحد والذي يُمكن جميع الطلبة من التسجيل على الاستمارة.