موعد مباراة السعودية واليمن للناشئين نهائي غرب أسيا الإثنين 13\12\2021 والقنوات المفتوحة الناقلة

تنتظر الجماهير العاشقة للساحرة المستديرة كرة القدم موعد مباراة السعودية واليمن للناشئين القادمة، في نهائي بطولة غرب أسيا للناشئين، والمقرر لها اليوم الإثنين الموافق 13\12\2021، حيث يستضيف استاد الأمير محمد بن فهد مباراة السعودية القادمة للناشئين ضد اليمن، وهناك بحث بصورة كبيرة عن موعد مباراة السعودية واليمن والقنوات الناقلة، لذلك سنقوم بتقديم تغطية إخبارية عن المباراة من حيث الموعد والقنوات الناقلة وكافة التفاصيل.

يدخل منتخب السعودية للناشئين المباراة ساعياً نحو الفوز والحصول على لقب البطولة، ويقدم المنتخب السعودي الأخضر السعودي مستوى متميز في هذه البطولة، وهو مرشح دائماً لحصد الألقاب، ويمتلك مجموعة كبيرة ومميزة من اللاعبين المتميزين، وكان الأخضر السعودي قد نجح في تخطي عقبة المنتخب الإماراتي في الدور قبل النهائي بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد، ليضرب موعداً مع منتخب اليمن للناشئين القوي في نهائي غرب أسيا.

بينما يدخل منتخب اليمن للناشئين المباراة برغبة قوية وأكيدة في الفوز بالمباراة والاستمرار في مفاجئة الجميع بمستوى قوي ومتميز، فقد ظهر منتخب اليمن بمستوى متميز خلال البطولة، استطاع منتخب اليمن الوصول إلى المباراة النهائية بعدما تغلب على نظيره السوري بهدفين مقابل هدف وحيد، في مباراة كانت قوية ومثيرة وممتعة، استطاع منتخب اليمن أن يحسمها لصالحه ليضرب موعداً في النهائي مع منتخب السعودية، لذلك من المتوقع أن نشاهد مباراة قوية ومثيرة بين المنتخبين، مباراة تتسم بالندية والقوة والرغبة في تحقيق الانتصار والحصول على لقب البطولة الغالي.

موعد مباراة السعودية واليمن للناشئين

يحتضن استاد الأمير محمد بن فهد مباراة نهائي غرب أسيا، والمقرر لها اليوم الإثنين الموافق 13\12\2021، وسوف تنطلق صافرة بداية المباراة حسب التوقيتات التالية:

15:45:- حسب التوقيت العالمي جرينتش.

16:45:- الرابعة وخمس وأربعون دقيقة بتوقيت الجزائر وتونس والمغرب.

17:45:- الخامسة وخمس وأربعون دقيقة بتوقيت السعودية واليمن والعراق وسوريا والكويت والبحرين وقطر والأردن وفلسطين ولبنان.

18:45:- السادسة وخمس وأربعون دقيقة بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان.

القنوات الناقلة

القنوات الناقلة لمباراة اليمن والسعودية في نهائي غرب أسيا للناشئين هي مجموعة قنوات السعودية الرياضية، حيث أنها هي المالكة لحقوق نقل مباريات البطولة، كما أن المباراة سوف يتم نقلها على قناة الاتحاد الأسيوي على اليوتيوب، وفيما يلي عرض بالقنوات الناقلة للمباراة وهي كالتالي:

المباراة السعودية – اليمن البطولة نهائي غرب أسيا للناشئين الموعد والتوقيت الإثنين الموافق 13\12\2021 – 18:45 بتوقيت السعودية واليمن الملعب استاد الأمير محمد بن فهد القنوات الناقلة KSA Sports 1HD – AD Sports 1HD – AL Iraqiya Sports

بطاقة المباراة