بالرغم من تألق نجم المغرب.. برشلونة يتعثر مجددا

تألق الشاب المغربي عبد الصمد الزلزولي، لم يكن كافيا لتحقيق انتصار "منتظر" لنادي برشلونة الإسباني، الذي تعثر مجددا في الدوري الإسباني.

واكتفى برشلونة بالتعادل بنتيجة 2-2، مع مستضيفه أوساسونا، في مباراة تألق فيها المغربي عبد الصمد الزلزولي وسجل هدفا جميلا.

وفي الشوط الأول، تقدم برشلونة عن طريق لاعبه الشاب نيكو، قبل أن يعادل أوساسونا عن طريق دافيد غارسيا.

وفي الشوط الثاني، سجل الزلزولي هدف التقدم للنادي الكتالوني، في الدقيقة 49، وبينما كانت المباراة تتجه لانتصار "ثمين" لبرشلونة، عادل أوساسونا عن طريق شيمي أفيلا في الدقيقة 86.

ويحتل برشلونة المركز الثامن في ترتيب الدوري، ولا يزال بعيدا عن المراكز المؤهلة إلى بطولتي أوروبا، ويتأخر بفارق 15 نقطة عن ريال مدريد المتصدر.

وللمرة الثانية هذا الموسم، لفت الزلزولي الأنظار، وهو شاب مغربي من مواليد مدينة بني ملال شمالي المغرب، عام 2001، وانتقل مع عائلته إلى إسبانيا وهو في سن الرابعة.

ولعب الشاب المغربي مع هيركوليز وتم تصعيده للفريق الأول، ليخوض مباريات مع المحترفين في الدرجة الثانية بإسبانيا، قبل أن "يخطفه" كشافو نادي برشلونة في أغسطس الماضي.