إسرائيل: سنصل للغلق إذا تفشى المتحور الجديد

جدة - نرمين السيد - ونقلت القناة عن بينيت قوله -خلال الاجتماع الأسبوعى لحكومته- "هذه السلالة معدية بمستويات لم نشهدها من قبل، ومعدل الفتك غير معروف حتى الآن، وفى الوقت الحالى فإن معدل التطعيم ليس كافيًا، ولابد من التشجيع على التطعيم وإذا لم ترتفع نسبة التطعيم فسنصل إلى الغلق".

واقترح وزير الأمن الداخلى الإسرائيلى عومر بارليف أنه "إذا انتشر المتحور بشكل كبير فيجب التفكير فى ألا يغادر شخص منزله بدون الشارة الخضراء (جرين باس)".