الخارجية الأمريكية تدعو لوضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان فى إثيوبيا

جدة - نرمين السيد - دعت وزارة الخارجية الأمريكية، مساء اليوم الأحد، إلى وضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان فى إثيوبيا وبدء مفاوضات دون شروط مسبقة، وحثت على التحقيق فى تقارير انتهاكات حقوق الإنسان، والالتزام بعمليات شاملة وشفافة لمحاسبة الأطراف المسؤولة.





وحسبما أفادت قناة "الحرة الأمريكية"، قالت الخارجية الأمريكية "ندعو إلى السماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق وبدء حوار وطنى شامل فى إثيوبيا". وأضافت "الولايات المتحدة تكرر دعمها للدبلوماسية كخيار أول وأخير وفقط لوقف الأعمال العدائية بشكل نهائى فى إثيوبيا". ودعت الخارجية الأمريكية، جميع الجهات المسلحة فى إثيوبيا إلى نبذ العنف ضد المدنيين.

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