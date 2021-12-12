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عمر شويل - جدة أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بدولة العراق اليوم عبر منصة التواصل الاجتماعي تويتر عن إعلان نتائج القبول المركزي بالعراق 2022 ، والذي تصدر محركات البحث بشكل كبير خلال الساعات الماضية ، وجاءت النتائج بالتخصصات في ثلاث منشورات منفصلة أولها علي قناة الجامعية الفضائية التابعة لجمهورية العراق ، وتوالت بمنشورين منفصلين تحت وسم #القبول_المركزي في تاريخ 12 كانون الأول 2021 الموافق الأحد 12 ديسمبر ، وتصدرت المجموعة الطبية والهندسة والعلوم والقانون والإدارة والاقتصاد والتقنيات الطبية والصحية أعلي المؤشرات ، فيما جاءت تخصصات مثل التمريض والطب البيطري والزراعة والآداب واللغات والتربية والتربية الأساسية و المعاهد الطبية والمعاهد التكنولوجية بالقائمة التالية ، ومن خلال مقالنا اليوم نتعرف علي درجات القبول بالتنسيق لهذه التخصصات ، ومن خلال موقعنا ثقفني يمكنكم التعرف علي رابط الدخول لتنسيق النتائج.

إعلان نتائج القبول المركزي بالعراق 2022

أعلن السيد نبيل كاظم عبد الصاحب وزير التعليم والبحث العلمي بالعراق ، اليوم الأحد 12 ديسمبر 2021 م عبر قناة الجامعية الفضائية عن النتائج التالية والتي نشرها

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي توجه الجامعات بالشروع بإجراءات تسجيل الطلبة المقبولين مركزيا وتحدد تاريخ 2021/12/19 موعدا لبداية الفصل الدراسي الأول لطلبة المرحلة الأولىhttps://t.co/xjbdUNdBBQ



دائرة العلاقات والإعلام

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

12 كانون الأول 2021 — وزارة التعليم العالي والبحث العلمي (@mohesr_gov_iq) December 12, 2021

أعلنت دائرة العلاقات والإعلام لوزارة البحث العلمي العراقية علي موقع التواصل تويتر أن عدد الطلاب المقبولين للدراسة الجامعية هذا العام هو 145.650 ألف طالب وطالبة في الجامعات العراقية.

يبدأ العام الدراسي الجديد في تاريخ 19 ديسمبر 2021 م الجاري الموافق 19 كانون الأول.

عدد طلاب القسم الأدبي 39 ألف طالب وطالبة تقريباً.

و عدد طلاب كليات الطب هو : 4228 طالب وطالبة.

أما عدد طلاب كليات الصيدلة : 2031 طالب وطالبة.

وجاء عدد طلاب المعاهد الطبية التطبيقية 11.363 ألف طالب وطالبة.

تنسيق الكليات في القبول المركزي بالعراق 2022

كالآتي :

كافة الاسر العراقية كانت علي استعدادها لإعلان نتائج القبول المركزي في العراق بخصوص نتائج القبولات المركزية.

جاء تنسيق نتائج القبول المركزي في الجامعات العراقية للعام الدراسي الجديد في إعلان نتائج القبول المركزي علي مجموعتين كالآتي :

المجموعة الأولي العليا لإعلان نتائج القبول المركزي في الجامعات :

أعداد القبول في كليات ومعاهد المجموعة الطبية : 8055 طالب وطالبة.

تعداد الطلاب في كليات ومعاهد الهندسة : 13551 طالب وطالبة.

وأعداد القبول في تخصصات العلوم : 18534 طالب وطالبة.

أما تخصص القانون فجاء بإجمالي : 3556 طالب وطالبة.

وبالنسبة لتخصص الإدارة الاقتصاد : 10868 طالب وطالبة.

وفي تخصص التقنيات الطبية والصحية فالإجمالي : 1279 طالب وطالبة.

المجموعة الثانية :

تعداد القبول في تخصص التمريض : 2606 طالب وطالبة.

الطب البيطري جاء إجمالاً : 1673 طالب وطالبة.

كليات الزراعة ستقبل مجمل : 3241 طالب وطالبة.

اختصاص الآداب سيقبل : 5204 طالب وطالبة.

وطلاب اللغات عددهم : 1217 طالب وطالبة.

أما التربية والتربية الأساسية معاً سيكون : 28049 طالب وطالبة.

بالنسبة للمعاهد الطبية ستقبل : 11326 طالب وطالبة.

والمعاهد التكنولوجية توفر مقاعد لعدد : 6884 طالب وطالبة.

وكانت الجامعات العراقية اعلنت استعدادها موعد إعلان نتائج القبول المركزي لإعلان نتائج القبول المركزي للجامعات العراقية.

رابط الدخول لنتائج القبول المركزي

يستطيع الطلاب وذويهم بدولة العراق الدخول إلي رابط نتائج القبول المركزي 2022 للحصول علي نتائج القبولات المركزي للسنة الدراسية الجديدة بإتباع الخطوات التالية :

أولاً ندخل علي رابط وزارة التعليم والبحث العلمي علي الإنترنت. ثانياً نضغط علي مبوب الخدمات الإلكترونية. ثالثاً نختار صفحة نتائج القبول المركزية 2022. رباعاً نقوم بتسجيل كافة البيانات الشخصية للطالب أو الطالبة مثل : الرقم الامتحاني والاسم وغيرها. وأخيراً نقوم بالنقر علي أيقونة عرض النتيجة ليظهر لنا جميع التفاصيل والنتائج للقبول المركزي.

وحرصت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الى إعلان تحميل نتائج القبول المركزي في الجامعات علي موقعها الرسمي القبول المركزي ملف pdf و بالرقم الامتحاني.