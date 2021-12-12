رابط الاستعلام عن نتائج القبول المركزي 2021-2022 بالرقم الامتحاني عبر موقع وزارة التعليم العالي

الاستعلام عن نتائج القبول المركزي 2021-2022 بالرقم الامتحانى، حيث إن بعد ما أنهي الطلاب فى الصف السادس الامتحانات النهائية والقيام بالتقديم فى الجامعات بالعراق، حيث إن وزارة التعليم العالي فى العراق قد أعلنت بإنة سيتم الإعلان عن النتيجة فى خلال ايام مقبلة، عبر الموقع الإلكتروني للوزارة على شبكة الأنترنت لكافة الطلاب والطالبات.

نتائج القبول المركزي 2021-2022

صرحت وزارة التعليم العالي فى العراق بإنة تم استقبال طلبات جميع الطلاب والطالبات فى الثانوية العامة وفى الصف السادس الراغبين فى القبول الجامعي فى الوزارة هذا العام، وقد صرحت الوزارة بإنة، يتم الحصول على النتيجة من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بها على شبكة الأنترنت وذلك لأن يتم التسهيل على الطلاب والطالبات أثناء الحصول على النتيجة بدلاً من الذهاب إلى المقرات الخاصة بالوزارة.

خطوات الاستعلام عن النتيجة

يمكن للطلاب والطالبات الحاصلين على شهادة الثانوية العامة والمسجلون فى القبول المركزي هذا العام الحصول على النتيجة بعد إن تم ظهورها عبر القيام بالخطوات التالية:-

زيارة الموقع الرسمي لوزارة التعليم العالي على شبكة الأنترنت.

اختيار من القائة الجانبية الخدمات الإلكترونية.

بعد ذلك تقوم باختيار الاستعلام عن النتيجة.

تكتب الرقم الامتحاني للطالب فى المكان المخصص له.

بعد ذلك تقوم بالضغط على زر الاستعلام عن النتيجة.

يتم عرض لك النتيجة فى صفحة أخري بالموقع.

يمكن للطالب طباعة النتيجة الخاصة به بعد إن يتم عرضها.

رابط نتائج القبول المركزي 2021-2022

أوضحت وزارة التعليم بإن النتيجة تم الإعلان عنها مباشرة على الموقع الرسمي لها لطلاب الصف السادس العراقي، بعد إن أمتحن الطلاب فى الدور الأول والدور الثاني فى الفترة الماضية، وسيتم الإعلان عن نتائج القبول فى الجامعات والمعاهد فى العديد من المحافظات بالعراق وهي الرصافة، بغداد، الكرخ، دهوك، أربيل، واسط، السليمانية، صلاح الدين، بابل، الأنبار، القادسية، نينوى، النجف، المثنى، ميسان كركوك، كربلاء، ديالي، ذي قار، البصرة.

وكما يمكن للطلاب أيضاً الحصول على النتائج من خلال موقع نتائجنا باستخدام الرقم الامتحاني للطلاب فقط ويتم إظهار النتيجة، وسيتم التقديم فى الجامعات المتقدم لها الطلاب فى الفترة القادمة.