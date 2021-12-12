موعد مباراة الهلال والنصر والقنوات الناقلة الخميس 16\12\2021 دوري محمد بن سلمان للمحترفين

تنتظر الجماهير العاشقة للساحرة المستديرة كرة القدم موعد مباراة الهلال والنصر القادمة في الدوري السعودي للمحترفين، والمقرر لها اليوم الخميس الموافق 16\12\2021، حيث يحتضن استاد الملك فهد الدولي مباراة الهلال القادمة في الدوري ضد النصر، وذلك لحساب الجولة الثامنة من منافسات دوري محمد بن سلمان للمحترفين، مباراة يترقبها الملايين داخل السعودية وفي جميع الدول العربية، حيث تعد مباريات النصر والهلال من ديربيات الكرة العربية والسعودية الهامة.

يدخل نادي الهلال المباراة ساعياً نحو الفوز وانتزاع الثلاث نقاط، وتعويض خسارته لنقطتين ثمينتين في صراع الاحتفاظ على اللقب بعد التعادل أمام الفيحاء بدون أهداف، يحتل الزعيم المركز الرابع برصيد 21 نقطة من 11 مباراة، فقد استطاع زعيم أسيا تحقيق الانتصار في 5 مباريات، بينما تعادل في 6 ولم يخسر أي مباراة حتى الآن، يشهد مستوى الزعيم تراجع كبير لذلك تأمل جماهير الهلال العاشقة للكيان تدارك الأمور سريعاً.

في المقابل يسعى نادي النصر نحو الفوز بالمباراة، وانتزاع الثلاث نقاط وتعويض فقده لثلاث نقاط في المباراة السابقة، بعد هزيمته ضد نادي الطائي بهدفين لهدف في المباراة التي كانت مؤجلة بينهم من الأسبوع الرابع، يحتل العالمي المركز السابع برصيد 17 نقطة من 12 مباراة، حقق الانتصار في 5 مباريات وتجرع كأس الهزيمة في مثلهم وتعادل في مبارتين، لذلك لن تكون مباراة سهلة على كلا الناديين، ومن المتوقع أن نشاهد مباراة قوية وممتعة ومثيرة بين الكبيرين، مباراة تتسم بالندية والقوة والرغبة في تحقيق الانتصار وانتزاع الثلاث نقاط.

موعد مباراة الهلال والنصر

يحتضن استاد الملك فهد الدولي أحداث مباراة الهلال ضد النصر القادمة في الدوري، والمقرر لها اليوم الخميس الموافق 16\12\2021، حيث تنطلق صافرة بداية المباراة المرتقبة حسب الأوقات التالية:

17:00:- حسب التوقيت العالمي جرينتش.

18:00:- السادسة مساءً بتوقيت تونس والجزائر والمغرب.

19:00:- السابعة مساءً بتوقيت مصر وليبيا والسودان.

20:00:- الثامنة مساءً بتوقيت السعودية وقطر والبحرين والكويت والأردن واليمن وفلسطين ولبنان والعراق وسوريا.

21:00:- التاسعة مساءً بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان.

القنوات الناقلة

القنوات الناقلة لمباراة النصر ضد الهلال في الدوري هي قنوات SSC الرياضية السعودية، حيث أنها المالكة لحقوق نقل مباريات دوري محمد بن سلمان للمحترفين، ولم يتم تحديد معلق المباراة حتى الآن وعند ورود جديد بخصوص المعلق سنوافيكم به في الحال.

المباراة الهلال – النصر البطولة الدوري السعودي للمحترفين الموعد والتوقيت الخميس 16\12\2021 – 20:00 بتوقيت السعودية الملعب استاد الملك فهد الدولي القنوات الناقلة SSC الرياضية

بطاقة المباراة