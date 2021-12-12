نتائج القبول المركزى 2022 رابط الاستعلام بالرقم الامتحاني الان علي الموقع الرسمي

نتائج القبول المركزى 2022 في العراق حيث يزداظ البحث عبر محرك البحث جوجل عن نتائج القبول المركزى 2022 تزامننا مع موعد ظهور نتائج القبول المركزي من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم العراقية بالرقم الامتخاني للطالب وتفصلنا ساعات قليلة عن أعلان النتائج حسب تصريحات التخطيط والدراسات والمتابعة العراقية، يأتي ذلك بعد إنتهاء طلبة السادس الاعدادى في العراق من الامتحانات وبداية التقديم والقبول في الجامعات في دولة العراق بعد إنتهاء المرخلة الثانية من إمتحانات السادس الاعدادى وسوف نتابع معكم لحظة بلحظة موعد إعلان نتائج القبول وسوف نوضح لكم طريقة الاستعلام عن نتائج القبول المركزي 2022 بالرقم الامتحاني من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم العراقية.

نتائج القبول المركزي 2022

أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية خلال موقع التواصل الإجتماعي الفيس بوك عن أقتراب أعلان النتائج بعد أنتهاء وزير التعليم العراقي الدكتور نيل كاظم أجتماعة مع دائرة التخطيط والمتابعة وأعلان الحدود الادني للجامعات العراقية وجامعات بغداد والبصرة والكرخ والرصافة وكربلاء وكركوك وميسان والنجف وبابل والأنبار ونينوي والسليمانية وصلاح الدين ودهوم وبابل. وتعمل حاليا وزارة التعليم من عمليات الفرز والتأكد من البيانات والمستندات التي قدمها الطلبة أثناء عملية التقديم علي الموق الالكتروني للوزارة وتسابق الوزارة الزمن من أجل نشر النتائج في اسرع وقت علي الموقع الإلكتروني.

فتح الموقع الرسمي لوزارة التعليم العراقية من الرابط mohesr.gov.iq.

بعد ذلك الضغط علي أيقونة الخدمات الالكترونية.

ثم الضغط علي أيقونة الاستعلام عن نتائج القبول المركزي للجامعات.

بعد ذلك تقوم بوضع الرقم الامتحاني في المكان المخصص له.

ثم الضغط علي أيقونة الاستعلام عن النتيجه لتظهر أمامك ويمكنك تحميلها بصيغه pdf.

أستعلام نتائج القبول المركزي 2022 بالرقم الامتحاني

وبلغ عدد الطلبة المقبولين من خريجي الفرع الاحيائي بلغ 74782 طالبا وطالبة، فيما بلغ عدد المقبولين من خريجي الفرع التطبيقي 23488 طالبا وطالبة، وتم قبول 39007 من خريجي الفرع الأدبي، مشيرا الى قبول 6019 طالبا ضمن قناة قبول ذوي الشهداء في كل التخصصات. وكذلك أوضح وزير التعليم أن “عدد الطلبة المقبولين ضمن قناة القبول المركزي في المجموعة الطبية بلغ 8055 طالبا، وقد بلغت الحدود الدنيا لكليات الطب 99,17، وطب الأسنان 98,33، والصيدلة 97,83.