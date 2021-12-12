رئيس وزراء إسرائيل يصل الإمارات

وصل رئيس وزراء دولة إسرائيل نفتالي بينيت، اليوم الأحد، دولة الإمارات العربية المتحدة، في زيارة رسمية.
وقالت وكالة أنباء الإمارات إن الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي كان في مقدمة مستقبلي رئيس الوزراء الإسرائيلي لدى وصوله مطار الرئاسة في العاصمة أبوظبي.
كما كان في الاستقبال محمد محمود آل خاجة سفير الدولة لدى دولة إسرائيل وأمير حايك سفير دولة إسرائيل لدى الدولة.
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