955 مليار ريال.. الوزراء السعودى يقر الميزانية العامة للدولة 2022

وحسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية "واس"، قال الملك سلمان فى كلمته "بعون الله وتوفيقه نعلن عن ميزانية العام المالى القادم 1443 / 1444هـ (الموافق 2022م) بعد تجاوز المملكة، الآثار الاقتصادية، والمراحل الاستثنائية لجائحة (كوفيد 19)، ويبلغ الإنفاق فى هذه الميزانية 955 مليار ريال، كما تقدر الإيرادات بمبلغ 1045 مليار ريال، وبفائض يصل إلى 90 مليار ريال.
وأضاف العاهل السعودى "إننا عازمون على الاستمرار فى تنفيذ المبادرات والإصلاحات الاقتصادية، لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، والتحسين المستمر فى جودة الحياة، والاستغلال الأمثل للموارد المتاحة، ورفع مستوى شفافية وكفاءة وجودة الإنفاق الحكومى؛ لتعزيز معدلات النمو والتنمية، وتطوير المرافق والخدمات الأساسية للمواطنين والمقيمين، وتطوير البيئة التعليمية، ودعم خطط الإسكان".
وتلا الأمين العام لمجلس الوزراء، الأمير عبدالرحمن بن محمد بن عياف، المرسوم الملكى الخاص بالميزانية، وتفضل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بالتوقيع على المرسوم الملكى الخاص بالميزانية.
وقدم وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان عرضاَ موجزاً عن الميزانية العامة للدولة، تحدث خلاله عن النتائج المالية للعام المالى الحالى 1442 / 1443هـ، واستعرض الملامح الرئيسة للميزانية العامة للعام المالى الجديد 1443 / 1444هـ.
وبين أن الميزانية تأتى استمراراً لمسيرة الإصلاحات الداعمة لتطوير إدارة المالية العامة، مع التزام الحكومة بالمحافظة على أسقف الإنفاق المعلنة سابقًا، بما يضمن استدامة مالية على المدى المتوسط، ومركزاً مالياً قوياً يمكّن الدولة من مواجهة أى متغيرات طارئة، وامتصاص الصدمات الاقتصادية غير المتوقعة.
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