كيفية التسجيل فى منصة الدعم والحماية الاجتماعية للحصول على دعم الضمان الاجتماعي الجديد

كيفية التسجيل فى منصة الدعم والحماية للقبول فى الضمان الاجتماعي المطور والتي أطلقتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة وذلك لاستقبال طلبات المواطنين الذين يريدون التسجيل فى برنامج الضمان الاجتماعي الجديد المطور 1443 وسوف يتم أيقاف العمل على منصة الضمان الاجتماعي القديمة وسيبدأ العمل فى منصة الدعم والحماية الاجتماعية الجديدة ويجب أن يقوم المواطن بالاطلاع على شروط منصة الدعم والحماية والبدء فى تسجيل طلب فى برنامج الضمان الاجتماعي المطور 1443.

ما هي منصة الدعم والحماية الاجتماعية

هي المنصه أطلقتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وتتيح التسجيل للمواطنين والمواطنات بالمملكة التسجيل فى برنامج الضمان الاجتماعي الجديد المطور والتي سيتم العمل عليها بالتوافق مع عمل المنصة القديمة ويجب أن يقوم المواطنين بالتسجيل فى منصة الدعم والحماية موعد إيقاف عمل منصة الضمان الاجتماعي القديم فى موعد أقصاه يوم 22 مايو 2022 القادم وستصبح منصة الدعم والحماية هي المنصة التي يجب دخول مستفيدي الضمان الاجتماعي عليها للإطلاع على الخدمات التي يقدمها الضمان الاجتماعي.

التقديم فى منصة الدعم والحماية للمواطنين أصحاب الجنسية السعودية.

كذلك يجب أن يكون المتقدم مقيم بشكل دائم فى المملكة.

أيضاً بالنسبة للأسر التي ترغب فى الحصول على دعم الضمان الاجتماعي يجب أن لا يتجاوز دخلهم الشهري الحد الأدنى المحتسب من قبل الضمان.

كذلك لابد أن تنطبق المعايير التي حددها الضمان الاجتماعي المطور بشأن امتلاك واستخدام الأسرة.

ثم يجب أن يلتزم الشخص الذي يرغب فى التقديم على الضمان الاجتماعي بمتطلبات وشروط وزارة الموارد البشرية.

الدخول إلى رابط التسجيل فى منصة الدعم والحماية.

ثم الانتقال إلى الخدمات الإلكترونية بالصفحة الرئيسية.

وبعد ذلك الدخول إلى البوابة والضغط على إنشاء حساب جديد.

ثم يتم الضغط على خيار معاش الضمان الاجتماعي.

وبعدها يجب الاطلاع على التفاصيل والضغط على خيار تقديم.

ثم يجب تحديد مكتب الضمان المناسب.

وبعد ذلك إدخال بيانات التابعين لك فى الضمان والضغط على خيار متابعة.

ثم يتم أرفاق المستندات المطلوبة بصيغة بي دي أف.

وأخيراً الاطلاع على الشروط والضغط بالموافقة عليها ثم النقر على خيار تقديم الطلب للانتهاء من كيفية التسجيل فى منصة الدعم والحماية الاجتماعية.

ما هي شروط التسجيل فى منصة الدعم والحماية الاجتماعيةخطوات التسجيل فى منصة الدعم والحماية الاجتماعية 1443