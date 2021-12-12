شروط وخطوات التقديم فى وظائف النيابة العامة السعودية 1443 لحملة الثانوية العامة

شروط التقديم فى وظائف النيابة العامة السعودية 1443، حيث إن هناك عدد كبير من المواطنين فى المملكة العربية السعودية يقومون بالبحث عن الشروط الخاصة بتلك الوظائف وذلك لأن يقومون بالتقديم فيها، حيث إن النيابة العامة قد وفرت فى الفترة الأخيرة عدد من فرص العمل الإدارية للحاصلين على شهادات الثانوية العامة أو ما يعادلها فى المملكة.التقديم فى وظائف النيابة العامة السعودية 1443
صرحت النيابة العامة بالمملكة العربية السعودية عن إن هناك العديد من فرص العمل الشاغرة لخريجين شهادات الثانوية العامة وذلك لأن يقومون بالعمل فى جميع قطاعات النيابة فى مختلف المناطق بالمملكة العربية السعودية، وتلك الوظائف تشمل الوظائف الإدارية والسكارترية.شروط التقديم فى الوظائف
هناك عدد من الشروط التى وضعتها النيابة من أجل إن يتم تنظيم عملية القبول فى هذه الوظائف حيث إن تلك الشروط تتلخص فى مجموعة السطور التالية:-
- يجب إن يكون المتقدم مواطن سعودي الجنسية.
- يشترط إن تكون المتقدم لهذه الوظائف ولد ونشأ فى المملكة.
- إن يكون قد حصل على الأقل على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.
- يشترط إن يكون فى عمر لا يقل عن 18 سنة عند التقديم ولا يزيد عن 30 سنة.
- يفضل إن يكون حسن السير والسلوك وغير مسجل علية أي من الاحكام القضائية من قبل.
- إن يكون غير مفصول من الوظائف العسكرية من قبل.
- إن يجتاز جميع اختبارات القبول.
يتم التقديم فى تلك الوظائف إلكترونياً، حيث يجب على المتقدم إتباع بعض الخطوات البسيطة للتقديم فى الوظائف وهي تتلخص فى السطور التالية:-
- الانتقال إلى الموقع الرسمي للتقديم على شبكة الأنترنت.
- بعد ذلك تقوم باختيار استمارة التقديم من الصفحة
- بعد ذلك تكتب الاسم ثم رقم الهوية الوطنية فى المربع المخصص له.
- تكتب جميع البيانات الشخصية المطلوبة منك فى المربعات المخصص له.
- تقوم بكتابة تاريخ الميلاد ورقم الهاتف.
- بعد ذلك تقوم بكتابة بيانات المؤهل الدراسي.
- رفع جميع الاوراق والمستندات المطلوبة منك.
- تقوم بالنقر على زر الموافقة على الشروط والأحكام.
- الضغط على زر التسجيل.
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شروط التقديم فى وظائف النيابة العامة السعودية 1443، حيث إن هناك عدد كبير من المواطنين فى المملكة العربية السعودية يقومون بالبحث عن الشروط الخاصة بتلك الوظائف وذلك لأن يقومون بالتقديم فيها، حيث إن النيابة العامة قد وفرت فى الفترة الأخيرة عدد من فرص العمل الإدارية للحاصلين على شهادات الثانوية العامة أو ما يعادلها فى المملكة.التقديم فى وظائف النيابة العامة السعودية 1443
صرحت النيابة العامة بالمملكة العربية السعودية عن إن هناك العديد من فرص العمل الشاغرة لخريجين شهادات الثانوية العامة وذلك لأن يقومون بالعمل فى جميع قطاعات النيابة فى مختلف المناطق بالمملكة العربية السعودية، وتلك الوظائف تشمل الوظائف الإدارية والسكارترية.شروط التقديم فى الوظائف
هناك عدد من الشروط التى وضعتها النيابة من أجل إن يتم تنظيم عملية القبول فى هذه الوظائف حيث إن تلك الشروط تتلخص فى مجموعة السطور التالية:-
- يجب إن يكون المتقدم مواطن سعودي الجنسية.
- يشترط إن تكون المتقدم لهذه الوظائف ولد ونشأ فى المملكة.
- إن يكون قد حصل على الأقل على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.
- يشترط إن يكون فى عمر لا يقل عن 18 سنة عند التقديم ولا يزيد عن 30 سنة.
- يفضل إن يكون حسن السير والسلوك وغير مسجل علية أي من الاحكام القضائية من قبل.
- إن يكون غير مفصول من الوظائف العسكرية من قبل.
- إن يجتاز جميع اختبارات القبول.
يتم التقديم فى تلك الوظائف إلكترونياً، حيث يجب على المتقدم إتباع بعض الخطوات البسيطة للتقديم فى الوظائف وهي تتلخص فى السطور التالية:-
- الانتقال إلى الموقع الرسمي للتقديم على شبكة الأنترنت.
- بعد ذلك تقوم باختيار استمارة التقديم من الصفحة
- بعد ذلك تكتب الاسم ثم رقم الهوية الوطنية فى المربع المخصص له.
- تكتب جميع البيانات الشخصية المطلوبة منك فى المربعات المخصص له.
- تقوم بكتابة تاريخ الميلاد ورقم الهاتف.
- بعد ذلك تقوم بكتابة بيانات المؤهل الدراسي.
- رفع جميع الاوراق والمستندات المطلوبة منك.
- تقوم بالنقر على زر الموافقة على الشروط والأحكام.
- الضغط على زر التسجيل.
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