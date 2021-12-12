موعد قرعة دوري أبطال أوربا اليوم في دور ال 16 والقنوات الناقلة

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يترقب جمهور كرة القدم موعد قرعة دوري أبطال أوربا اليوم في دور ال 16 من دوري أبطال أوربا بعدما تأهل 16 منتخب من دور المجموعات إلى الدور الحاسم في دور ال 16 من دوري أبطال اوربا، ويطمح الجماهير أن تواجه فرقهم مباريات سهلة في دور ال 16 من دوري أبطال أوربا من أجل مواصلة المشوار في دوري أبطال أوربا.موعد قرعة دوري أبطال اوربا 2021
من المرتقب أن تقام قرعة دوري أبطال اوربا 2021 الإثنين الموافق 13 ديسمبر في مدينة نيون السويسرية وذلك في تمام:
- الواحدة ظهرا بتوقيت مصر
- الثانية ظهرا بتوقيت مكة المكرمة وقطر والكويت
- الثانية عشرة ظهرا بتوقيت الجزائر والمغرب.
من المرتقب أن تنقل قناة بي ان سبورت الإخبارية قرعة دوري أبطال اوربا في متابعة متوقعة من كافة جماهير الكرة العربية من أجل معرفة المباريات الثمان في دور ال 16 خاصة في ظل وجود أندية قوية أمثال ليفربول وباريس سان جيرمان.الفرق المتأهلة في دور ال 16 من دوري أبطال أوربا
تأهل إلى دور ال 16 من دوري أبطال أوربا كلا من ليفربول وبايرن ميونيخ ومانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وريال مدريد وفياريال وأياكس وأتلتيكو مدريد وإنتر ميلان وباريس سان جيرمان وسبورتنج لشبونة ويوفنتوس وبنفيكا وليل وسالزبورج.موعد مباريات دور ال 16 من دوري أبطال اوربا
من المرتقب أن تقام مباريات دور ال 16 من دوري أبطال اوربا في أحد أيام 15 و 16 و 22 و23 فبراير المقبل لمباريات الذهاب على أن تقام أيام الثامن والتاسعة والخامس عشر والسادس عشر من مارس المقبل مباريات الإياب في تمام الحادية عشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة.قواعد قرعة دوري أبطال أوربا
حدد الإتحاد الأوربي لكرة القدم مجموعة قواعد سيتم إتباعها في قرعة دوري أبطال أوربا وهي أنه لن يلتقي أي فريقين من نفس البلد، كما أنه لن يتقابل فريقين تواجدا سويا في دور المجموعات وهو مايضع تكهنات قوية لإحتمالية وجود ليفربول أمام بارس سان جيرمان أو ريال مدريد وهو الأمر الذي سنتابعه بكل تأكيد لقرعة دوري أبطال أوربا.
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يترقب جمهور كرة القدم موعد قرعة دوري أبطال أوربا اليوم في دور ال 16 من دوري أبطال أوربا بعدما تأهل 16 منتخب من دور المجموعات إلى الدور الحاسم في دور ال 16 من دوري أبطال اوربا، ويطمح الجماهير أن تواجه فرقهم مباريات سهلة في دور ال 16 من دوري أبطال أوربا من أجل مواصلة المشوار في دوري أبطال أوربا.موعد قرعة دوري أبطال اوربا 2021
من المرتقب أن تقام قرعة دوري أبطال اوربا 2021 الإثنين الموافق 13 ديسمبر في مدينة نيون السويسرية وذلك في تمام:
- الواحدة ظهرا بتوقيت مصر
- الثانية ظهرا بتوقيت مكة المكرمة وقطر والكويت
- الثانية عشرة ظهرا بتوقيت الجزائر والمغرب.
من المرتقب أن تنقل قناة بي ان سبورت الإخبارية قرعة دوري أبطال اوربا في متابعة متوقعة من كافة جماهير الكرة العربية من أجل معرفة المباريات الثمان في دور ال 16 خاصة في ظل وجود أندية قوية أمثال ليفربول وباريس سان جيرمان.الفرق المتأهلة في دور ال 16 من دوري أبطال أوربا
تأهل إلى دور ال 16 من دوري أبطال أوربا كلا من ليفربول وبايرن ميونيخ ومانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وريال مدريد وفياريال وأياكس وأتلتيكو مدريد وإنتر ميلان وباريس سان جيرمان وسبورتنج لشبونة ويوفنتوس وبنفيكا وليل وسالزبورج.موعد مباريات دور ال 16 من دوري أبطال اوربا
من المرتقب أن تقام مباريات دور ال 16 من دوري أبطال اوربا في أحد أيام 15 و 16 و 22 و23 فبراير المقبل لمباريات الذهاب على أن تقام أيام الثامن والتاسعة والخامس عشر والسادس عشر من مارس المقبل مباريات الإياب في تمام الحادية عشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة.قواعد قرعة دوري أبطال أوربا
حدد الإتحاد الأوربي لكرة القدم مجموعة قواعد سيتم إتباعها في قرعة دوري أبطال أوربا وهي أنه لن يلتقي أي فريقين من نفس البلد، كما أنه لن يتقابل فريقين تواجدا سويا في دور المجموعات وهو مايضع تكهنات قوية لإحتمالية وجود ليفربول أمام بارس سان جيرمان أو ريال مدريد وهو الأمر الذي سنتابعه بكل تأكيد لقرعة دوري أبطال أوربا.
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