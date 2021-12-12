أخبار اليمن : الأمين العام المساعد يعزي على مقدام

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الأمين العام المساعد يعزي على مقدام

بعث الامين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ جابر عبدالله الوهباني برقية عزاء ومواساة إلى الاستاذ /علي حمود مقدام، عضو اللجنة الدائمة، وذلك بوفاة المغفور لها باذن الله والدته الفاضلة. الأمين العام المساعد يعزي على مقدامبعث الامين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ جابر عبدالله الوهباني برقية عزاء ومواساة إلى الاستاذ /علي حمود مقدام، عضو اللجنة الدائمة، وذلك بوفاة المغفور لها باذن الله والدته الفاضلة. و عبّر الشيخ جابر الوهباني باسمه ونيابة عن قيادات واعضاء وانصار المؤتمر عن عميق حزنه وخالص تعازيه بهذا المصاب الجلل. سائلا الله العلي القدير أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وعظيم مغفرته ويسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان .

"إنا لله و إنا إليه راجعون"



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