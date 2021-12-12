أخبار اليمن : كيف وصل منتخب اليمن للناشئين إلى نهائي غرب آسيا ؟

كيف وصل منتخب اليمن للناشئين إلى نهائي غرب آسيا ؟يلتقي منتخب اليمن للناشئين مع نظيره منتخب السعودية مساء اليوم الاثنين 13 ديسمبر 2021 في مباراة نهائي بطولة غرب آسيا للناشئين 2021 المقامة في مدينة الدمام السعودية

تقام المباراة الساعة السابعة إلا ربع المغرب بتوقيت الجمهورية اليمنية والسعودية.

كيف وصل منتخب اليمن للناشئين إلى نهائي غرب آسيا ؟

الثلاثاء 7 ديسمبر/ كانون الأول 2021م:

- فوز ثمين على الاردن بثلاثة اهداف لهدف

سجل المنتخب الأردني هدف السبق في الدقائق الأولى من ركلة ثابتة بواسطة أمين بوخليفة.

- سجل مهاجم منتخب اليمن عصام ردمان هدف التعادل في الدقيقة 48، كما سجل المنتخب اليمني هدفين عن طريق عبد الرحمن الخضر، وعبد الله الدقين.

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الخميس 9 ديسمبر/كانون الأول 2021م

- فوز على البحرين بخماسية نظيفة

- سجل 4 أهداف في الشوط الأول بواسطة محمد البرواني في الدقيقتين (27 و34)، وعبد الرحمن الخضر في الدقيقتين (43 و45+1). وفي الشوط الثاني سجل هدف وحيد عند طريق عادل عباس في العشر الدقائق الأولى من الشوط.

- بهذا الفوز رفع منتخب اليمن رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة.

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السبت 11 ديسمبر/ كانون اول 2021م

- فوز مستحق على سوريا بهدفين لهدف

- سجل هدفي اليمن كلا من، عبد الرحمن الخضر في الدقيقة 51، ومحمد البرواني في الدقيقة 93، بينما أحرز هدف سوريا كاوا عيسى، في الدقيقة 69.

