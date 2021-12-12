أخبار اليمن : أسد يلتهم يد طفلة يمنية / صورة

أسد يلتهم يد طفلة يمنية / صورةأسد يلتهم يد طفلة يمنية، حادثة تصدرت محركات البحث على موقع جوجل الشهير، بعد أن تعرضت طفلة تبلغ من العمر عامين، إلى هجوم عنيف من أسد داخل حديقة الحيوانات بمحافظة «إب» وسط اليمن، ما أدى إلى بتر يدها اليسرى.

لحظات من الرعب عاشتها الأسرة اليمنية، بعد أن أدخلت الطفلة دنيا إدريس حمود، يدها داخل قفص الأسود في حديقة الحيوان، وفقا لما ذكرته صحيفة (الوطن) المصرية «الطفلة أدخلت يدها من إحدى فتحات قفص الأسد، الذي قام بقضم يدها عندما كان والدها منشغلاً بأخذ صورة تذكارية لها».

واقعة غريبة أثارت حيرة رواد السوشيال ميديا بشأن المتسبب في الواقعة، هل الوالد بسبب انشغاله عن مراقبة طفلته الصغيرة أم يعود إلى حديقة الحيوان التي أهملت في وضع مسافة آمنة بين الزوار والحيوانات المفترسة؟

وسرعان ما حاول رجال الإسعاف، إنقاذ الطفلة الصغيرة ونقلها إلى المستشفى، وسط تعرض والدها إلى الإغماء، جراء ما حدث لابنته عندما كان مشغولاً وشارد الذهن في أخذ صورة لها بجوار الأسد.

ولم يتمكن رجال الإسعاف من إنقاذ يد الطفلة الصغيرة، إلا أنهم لم يتمكنوا سوى من الحفاظ على جزء من يدها، بينما التهم الحيوان المفترس الجزء المتبقي منها، لتعيش الطفلة معاقة.

وهاجم ناشطون حقوقيون، الوالد، وإدارة حديقة الحيوان معًا، حيث حملوا المسؤولية لكليهما، وخاصة الحديقة التي لم تضع شباكا حديديا غير مناسب لهذه الحيوانات المفترسة، أو وضع مسافة أمان كافية تبعد الزوار والأطفال عن الاقتراب أكثر من تلك الحيوانات.

