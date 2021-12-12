حمدوك يشيد بمواقف النرويج الداعمة للتحول المدنى فى السودان

جدة - نرمين السيد - أشاد رئيس مجلس الوزراء السودانى الدكتور عبد الله حمدوك، بمواقف مملكة النرويج الداعمة لعملية التحول المدنى الديمقراطى والسلام الشامل والإصلاح والانتعاش الاقتصادى بالسودان.





وذكر مجلس الوزراء السودانى -فى بيان صحفى مساء اليوم الأحد- أن حمدوك التقى مع سفيرة مملكة النرويج لدى السودان تريزا لوكن.

وتطرق اللقاء إلى الجهود المبذولة لتشكيل الحكومة المدنية الجديدة، والخطوات الجارية لتحقيق التوافق السياسى الشامل باعتباره المدخل الأساسى لنجاح الفترة الانتقالية، وصولا لعقد المؤتمر القومى الدستورى وإجراء الانتخابات الحرة والنزيهة.

وأبدت سفيرة النرويج سعادتها بعودة حمدوك لمنصبه رئيسا لمجلس الوزراء، وأكدت استمرار دعم بلادها لرئيس الوزراء والشعب السودانى فى تحقيق تطلعاته المشروعة فى الحرية والسلام والعدالة.