حمدوك يشيد بمواقف النرويج الداعمة للتحول المدنى فى السودان

وذكر مجلس الوزراء السودانى -فى بيان صحفى مساء اليوم الأحد- أن حمدوك التقى مع سفيرة مملكة النرويج لدى السودان تريزا لوكن.
وتطرق اللقاء إلى الجهود المبذولة لتشكيل الحكومة المدنية الجديدة، والخطوات الجارية لتحقيق التوافق السياسى الشامل باعتباره المدخل الأساسى لنجاح الفترة الانتقالية، وصولا لعقد المؤتمر القومى الدستورى وإجراء الانتخابات الحرة والنزيهة.
وأبدت سفيرة النرويج سعادتها بعودة حمدوك لمنصبه رئيسا لمجلس الوزراء، وأكدت استمرار دعم بلادها لرئيس الوزراء والشعب السودانى فى تحقيق تطلعاته المشروعة فى الحرية والسلام والعدالة.
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