وزارة التعليم العالي بالعراق تعلن نتائج القبول المركزي بالرقم الامتحاني وخطوات الاستعلام

يبحث العديد من المواطنين في دولة العراق حول نتيجة القبول المركزي للجامعات العراقية، فقد أعلن وزير التعليم العالي من خلال صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي عبر “تويتر” عن ظهور نتائج القبول المركزي بالرقم الامتحاني، فمن خلال هذا الرقم يتم معرفة النتيجة لمن نجحوا واجتازوا مرحلة الثانوية العامة والتهيئ للقبول بالجامعات العراقية، ويتم استخراج نتائج القبول المركزي بالرقم الامتحاني 2021 بشكل إلكتروني عبر موقع الوزارة، و ذلك منعاً للتزاحم و التكدس أماكن مغلقة حفاظا على سلامة الطلاب من تفشى الفيروس المتحور وتجنبا لأية تجمعات وتكدس الطلاب في الأماكن وتبعا للإجراءات الاحترازية، ومن خلال المقال سنوضح بالتفصيل خطوات الاستعلام عن النتائج ورابط وزارة التعليم العالي بالعراق لمعرفة النتائج.

نتائج القبول المركزي لجامعات العراق:

ومن الجدير بالذكر أن وزير التعليم العراقي الدكتور “نبيل كاظم” قد عقد اجتماع سريع للتحدث فيه عن أهمية القبول المركزي للطلاب، وضم هذا الاجتماع العديد من الوزراء وأصحاب الإدارة لمناقشة الخطة التي تتعلق بالدراسة وظهور النتيجة وأهمية القبول المركزي لولي الأمر والطالب المتقدم، وقد أشار في اجتماعه أن عملية التصحيح تمت بشكل إلكتروني وهي ناصفة وعادلة لكافة الطلاب، ولا يمكن لأحد التلاعب بالنتائج، واصبحت النتائج عبر الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالوزارة ليتمكن جميع الطلاب في كافة المحافظات العراقية من الاطلاع عليها، وتضم قائمة الجامعات العراقية المعنية بنتائج القبول المركزي 2021 بالرقم الامتحاني كل من“جامعة ديالى، وجامعة واسط والنهرين، جامعة المستنصرية، جامعة البصرة، التكنولوجية،جامعة القاسم الخضراء ، جامعة سومر، جامعة الموصل، جامعة الكوفة، جامعة تكريت، جامعة بابل، ذي قار، ميسان، المثنى، جامعة الفلوجة، جابر بن حيان الطبية، القادسية، الانبار، العراقية، كربلاء، كركوك، المثنى ، نينوى، جامعة بغداد، جامعة سامراء، جامعة الفرات، ومعاهد الجامعات التقنية”، وباعلان نتائج القبول المركزي بالجامعات بعد طول انتظار تكون في متناول معرفتهم من الان من خلال رابط وموقع الوزارة.

كيفية الاستعلام عن نتائج القبول المركزي بالرقم الامتحاني:

لكي يتمكن معرفة نتيجة القبول المركزي يجب اتباع الخطوات الآتية التي نوضحها من خلال هذا المقال: