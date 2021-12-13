اطلب واحصل فورا على تمويل شخصي يقدمه بنك الجزيرة الشروط وطريقة التقديم

تقدم بنوك المملكة الكثير من الخدمات التمويلية لتنمية المشروعات أو تمويلات شخصية يستفيد منها العميل أو لشراء منتجات سلعية يحتاجها المنزل والأسرة وتتعدد أنواع التمويلات المختلفة، ومن أكثر البنوك التي تقدم تمويلات عديدة للمواطنين بالمملكة والمقيمين نجد بنك الجزيرة فى المقدمة مع عدد من البنوك التى تعمل دائما على توفير خدمة تمويلية سريعة لإرضاء عملائها، ونجد بنك الجزيرة يقدم العديد من خدمات الأفراد والأعمال، وكذا خدمات الاستثمار،وسوف نوضح أنواع التمويلات المختلفة والتي يقدمها بنك الجزيرة وكذلك الشروط الواجب توافرها للحصول على القرض وكيفية التقديم على تمويل شخصي بنك الجزيرة ، والتي منها تمويل بالأسهم المحلية، وتمويل لموظفي البنوك، ثم للمهنيين، ثم تمويل تحويل المديونية، وآخر لتغطية مصاريفك الاستهلاكية من تمويل السلع وغيرها، حيث تستطيع الاشتراك في أي منتج أو خدمة من الدخول على بنك الجزيرة الموقع الرسمي والتقديم على التمويل اللازم مع توفر الشروط المطلوبة للاستفادة من عروض البنك المختلفة، حيث يمنحك القدرة على تغطية المصاريف مع سهولة في السداد وعلى فترات طويلة ميسرة.

العروض والتمويلات المختلفة لبنك الجزيرة :

يقدم بنك الجزيرة العديد من منتجات التمويل الشخصي دينار موجه لعدة من الجهات المختلفة وهي:

يُمنح الأسهم المحلية: يمنح بنك الجزيرة تمويل شخصي يهدف إلى تلبية احتياج الشخص بالإضافة إلى تغطية كافة المصاريف من خلال هذا المنتج. يتم منح التمويل إلى موظفي البنوك فهو تمويل يهدف إلى تلبية احتياجات الشخص حيث يكفي هذا التمويل لتغطية المصروفات بدون تحويل الراتب. البنك يمنح التمويل للمهنيين يتميز بإنه يتم تقديمه للأطباء وذلك من خلال تقديم السيولة النقدية للفئات ملاك العيادات التخصصية، المهندسين الاستشاريين والمحاسبين القانونين، وذلك بهدف تغطية القدرة على تغطية كافة احتياجاتكم بناء على دخل أعمالكم.

الشروط المطلوبة للتقديم على تمويل شخصي من بنك الجزيرة:

أكد بنك الجزيرة على كافة الأشخاص الراغبين في التقديم من ضرورة توافر الشروط الخاصة بالتقديم، وتضم هذه الشروط في:

على الشخص المتقدم أن يكون عمره يتراوح ما بين (20-60) عام.

يشترط أن يكون دخل الشخص المتقدم كحد أدنى عن 5000 ريال سعودي.

ضرورة أن يملك سجل ائتماني جيد.

أن يقوم بتقديم على طلب تحويل الراتب الخاص ببنك الجزيرة.

يتم العمل في القطاع العام خلال 3 شهور وفي القطاع الخاص يتم العمل لمدة 6 أشهر.

كيفية الاستفادة من خدمات بنك الجزيرة:

حتى يتم الاستفادة كاملة من خدمات بنك الجزيرة عليك باتباع أي الطرق الآتية:

يتم التواصل مع البنك من خلال الرقم الخاص بالبنك 8002449999 وذلك بهدف الاستعلام عن التمويل الشخصي ومعرفة كيفية التقديم.

يتم تعبئة طلب التقديم من خلال الدخول على الرابط الرسمي للبنك

إدخال كافة البيانات الشخصية المطلوبة بشكل صحيح

الضغط على أيقونة إرسال

إمكانية التواصل مع البنك من خلال التوجه إلى أقرب فرع في المنطقة في السعودية

الدخول إلى الرابط الرسمي الموقع الإلكتروني لبنك الجزيرة.

القيام بتعبئة النموذج سواء الأسهم والسلع.

يتم طلب القرض من خلال الاتصال من خلال الرقم المجاني وهو 8002449999 للمساعدة.

رابط وطريقة التقديم على طلب قرض بنك الجزيرة: