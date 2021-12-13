أعلنت الرئاسة في جنوب أفريقيا، أن الاختبارات أثبتت، الأحد، إصابة الرئيس سيريل رامافوزا بفيروس كورونا، لكن الأعراض التي يعاني منها طفيفة.

وقالت الرئاسة: "الرئيس بدأ يشعر بوعكة بعد مغادرة مراسم التأبين الرسمية لنائب الرئيس السابق إف.دبليو دي كليرك في كيبتاون في وقت سابق اليوم". وأضافت: "الرئيس، الذي حصل على تطعيم كامل، في عزلة ذاتية في كيب تاون، وقد فوض جميع المسؤوليات إلى نائب الرئيس ديفيد مابوزا للأسبوع المقبل".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئيس جنوب أفريقيا يفوض نائبه بمسؤولياته بعد إصابته بكورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سكاي نيوز عربية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.