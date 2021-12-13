بريطانيا ترفع مستوى تهديد كورونا وتحذير من "موجة هائلة"

رفعت الحكومة البريطانية مستوى التهديد الرسمي لفيروس كورونا، الأحد، محذرة من أن سرعة انتشار المتحور أوميكرون دفعت البلاد إلى مستوى محفوف بالمخاطر.

وقال كبار المسؤولين الطبيين في إنجلترا واسكتلندا وويلز وأيرلندا الشمالية إن ظهور سلالة جديدة شديدة العدوى "يضيف مخاطر زائدة ومتنامية بسرعة على خدمات الرعاية الصحية" في وقت ينتشر كوفيد 19 بالفعل.

وأوصوا برفع مستوى التحذير من ثلاثة إلى أربعة على مقياس مكون من خمس نقاط. ويشير المستوى الأعلى، 5، إلى أن السلطات تعتقد أن نظام الرعاية الصحية على وشك الانهيار.وقال الأطباء إن هناك أدلة مبكرة تظهر أن أوميكرون ينتشر بشكل أسرع بكثير من المتحور دلتا السائد حاليا، وإن اللقاحات توفر حماية أقل ضده.

وتوقع مسؤولون بريطانيون أن يحل المتحور أوميكرون محل المتحور دلتا، ليصبح هو السلالة المهيمنة في المملكة المتحدة في غضون أيام.

وأضافوا أن" البيانات الخاصة بالخطورة ستتضح أكثر خلال الأسابيع المقبلة، لكن دخول المصابين للمستشفيات للعلاج من أوميكرون قائم بالفعل ومن المرجح أن تتسارع وتيرته".

بدروه، حذر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الأحد، من "موجة هائلة" تلوح في الأفق من جراء المتحور أوميكرون.

وأعلن أن جرعات اللقاح المعززة ستكون في متناول من تجاوزا 18 عاما بحلول نهاية ديسمبر الجاري.

وقال جونسون في خطاب متلفز عقب رفع مستوى التحذير من كوفيد في أنحاء البلاد، إنه "ينبغي ألا يساور أحد أدنى شك: هناك موجة هائلة آتية جراء أوميكرون".