إصابة رئيس جنوب إفريقيا بفيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الرئاسة فى بيان أن أعراض المرض على الرئيس "طفيفة". وأشارت الرئاسة إلى أن رامابوسا بدأ يشعر بالتوعك بعد مغادرته مراسم تكريم نائب الرئيس السابق بمدينة كيب تاون فى وقت سابق من اليوم. وأضافت أن "الرئيس، الذى تم تطعيمه بالكامل، يخضع للحجر الذاتى فى كيب تاون وقد فوّض جميع المسؤوليات إلى نائبه ديفيد مابوزا لمدة أسبوع".

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