وزير لبناني: ميقاتي قد يزور السعودية قريبا

دوت الخليج :- كشف وزير الزراعة اللبناني عباس الحاج حسن، الجمعة، أن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي من المحتمل أن يزور السعودية قريبا.

وقال حسن في مقابلة مع قناة "المنار"؛ إنه بعد زيارة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لجمهورية مصر العربية (الخميس)، من المحتمل أن يجري زيارة قريبة للمملكة العربية السعودية.

وأضاف: "هناك أهمية لعودة العلاقات مع الدول العربية"، مشيرا إلى أن "استقالة الوزير قرداحي جاءت في الوقت الذي رآه مناسبا، وهو رجل وطني".

ويأتي كلام الحاج حسن عقب أسبوع من اتصال ثلاثي جرى بين ميقاتي وولي العهد السعودي محمد بن سلمان والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلاله زيارة الأخير الى السعودية.

وجاء الاتصال بعد يوم واحد من استقالة وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي على خلفية تصريحات له في آب/أغسطس الماضي، وقبل تعيينه وزيرا، ونشرت في تشرين أول/أكتوبر حول حرب اليمن، الأمر الذي تسبب بأزمة دبلوماسية بين لبنان والسعودية.

وقبل يومين، قال وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان؛ إنه لا وجود لأزمة بين بلاده ولبنان، "لكن الأزمة تكمن بين حزب الله والشعب اللبناني".

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده وزير الخارجية السعودي مع نظيره البحريني عبداللطيف الزياني، في المنامة، بثته وسائل إعلام عربية.

وأضاف ابن فرحان: "لا يوجد أزمة بين السعودية ولبنان، والمهم أن نرى إصلاحات حقيقية (..)، الأزمة في لبنان بين حزب الله والشعب اللبناني".

وأردف: "يجب أن نرى أفعالا وليس أقوالا من الحكومة اللبنانية".

عربي21