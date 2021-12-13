الإريانى: مليشيا الحوثى تتعرض لنزيف بشرى كبير فى جبهات القتال بمأرب

جدة - نرمين السيد - أكد معمر الإريانى وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمنى، إن مليشيا الحوثى التابعة لإيران تتعرض لنزيف بشرى هو الأكبر منذ الانقلاب، وتفقد بشكل يومى المئات من قياداتها وعناصرها الذين تكتظ بهم ثلاجات الموتى والمستشفيات، عدا عن مئات الجثث التى خلفتها ورائها.





وأوضح معمر الإريانى -فى تصريح أوردته قناة اليمن الفضائية- أن قيادات الحرس الثورى ومليشيا حزب الله التى تقود المعركة‏ تمارس ضغوطا على مليشيا الحوثى لاستمرار المعارك، رغم خسائرها الكبيرة. وأشار الإريانى إلى أن أبطال الجيش الوطنى والمقاومة الشعبية ومشايخ وقبائل وأبناء مأرب الشرفاء بدعم وإسناد من تحالف دعم الشرعية بقيادة الأشقاء بالمملكة العربية السعودية، يسطرون ملاحم أسطورية فى التصدى لمرتزقة إيران والتنكيل بالأمواج البشرية التى يزج بها فى هجمات انتحارية على الطريقة الإيرانية فى حربها مع العراق‏. وجدد الإريانى الدعوة للمشايخ والقبائل فى مناطق سيطرة مليشيا الحوثى، وكل أب وأم، بالحفاظ على أبنائهم، ورفض استخدامهم وقوداً لمعارك الحوثى العبثية، بعد أن ثبت بالدليل القاطع عدم اكتراثه بنهر الدماء ومشاهد جثث وأشلاء عناصره، ومضيه فى تنفيذ أجندة طهران والضاحية الجنوبية.

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