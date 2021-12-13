القوات الإسرائيلية تقتل فلسطينيا خلال مداهمة بالضفة الغربية

ذكر مستشفى محلي أن القوات الإسرائيلية قتلت فلسطينيا خلال مداهمة في الضفة الغربية المحتلة، الاثنين.
وأصدرت حركة الجهاد الإسلامي بيانا نعت فيه الرجل، لكنها لم تعلن على الفور أنه عضو فيها.
وقالت شرطة الحدود الإسرائيلية إن الوحدة السرية التابعة لها أطلقت النار على فلسطينيين ألقوا عليها عبوات ناسفة منمسافة قريبة، بعد اعتقالها ناشطا مطلوبا في مدينة نابلس بالضفة الغربية وصادرت بندقية في منزله.
وقالت شرطة الحدود في بيان إن أحد الفلسطينيين الذين ألقوا المتفجرات باتجاه الوحدة أصيب بنيران إسرائيلية. وقال مسؤولون في مستشفى محلي إنه توفي متأثرا بجراحه.
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