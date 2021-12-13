فرنسا تسجل أكثر من 43 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

جدة - نرمين السيد - وبذلك يرتفع إجمالى الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 120431، والإصابات إلى 8258692 حالة.

يذكر أن الحكومة الفرنسية أمرت مؤخرا بإغلاق المراقص فى الأسابيع الأربعة المقبلة من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا وسلالاته المتحورة قبيل احتفالات نهاية العام.

كما طالبت المواطنين بالحد من التجمعات الشخصية والمهنية قبيل نهاية العام.

وتستهدف الحكومة أيضا تطعيم الأطفال من 5 إلى 11 عاما بلقاحات كورونا اعتبارا من 20 ديسمبر، بعد موافقة السلطات الصحية.

وفى وقت سابق، أعلن وزير التعليم والشباب والرياضة الفرنسى جان ميشيل بلانكير، إغلاق أكثر من 3000 فصل دراسى فى المدارس الابتدائية فى فرنسا؛ بسبب انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19).

وقال بلاكير وفقا لقناة "فرانس إنفو تى" الإخبارية اليوم ، إنه ليس من الضرورى تمديد الإجازة المدرسية بعد نهاية إجازة العام بسبب الموجة الخامسة لوباء "كوفيد -19" .

وكانت فرنسا قد سجلت 61 ألفا و340 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) و129 وفاة خلال 24 ساعة، ومنذ ظهور الوباء فى فرنسا، توفى 120 ألف مواطن حتى الآن، واجمالى الإصابات بلغت 8 ملايين و5 آلاف إصابة.