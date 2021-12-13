مقتل 8 أشخاص فى مصنع شموع بمدينة مايفيلد الأمريكية بسبب الأعاصير

وقال المتحدث باسم شركة "Mayfield Consumer Products" التى يتبع لها المصنع، بوب فيرغوسن، فى حديث لوكالة "رويترز"، الأحد، إنه تم حتى الآن تأكيد مقتل 8 من أصل 110 عمال، مضيفا: "لا نزال نأمل فى أن نتمكن من العثور على بعض من المفقودين الـ8".
وشدد فيرغوسن: "وردت سابقا تقارير تحدثت عن إمكانية مقتل 70 شخصا فى المصنع. إن مصرع شخص واحد كثير للغاية، لكننا نشكر الله على أن العدد تبين أنه أصبح أقل بكثير".
وتعتبر ولاية كينتاكى الأكثر تضررا بموجة الأعاصير القوية التى ضربت مؤخرا مناطق فى جنوب وغرب الولايات المتحدة.
وقال حاكم الولاية، آندى بشير، سابقا إن عدد الضحايا فى كينتاكى يبلغ حاليا 80 شخصا لكنه من المرجح أن يرتفع إلى نحو 100.
وتحولت مدينة مايفيلد البالغ عدد سكانها 10 آلاف نسمة جراء الأعاصير إلى ساحة مليئة بالمبانى المتضررة والمهدمة والحطام المتناثرة والأشجار المنهارة المجردة من جذورها.
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