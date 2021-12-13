زلزال عنيف يضرب جنوب إفريقيا

جدة - نرمين السيد - وقالت هيئة المسح الجيولوجى الأمريكية، إن الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات عند دائرة عرض 53.039 جنوبا وخط طول 22.174 شرقا. زلزال جنوب إفريقيا ولم تعلن السلطات فى جنوب إفريقيا عن تسجيل أى خسائر، وفق ما ذكرت هيئة المسح الجيولوجى الأمريكية الرسمية. إصابة رئيس جنوب إفريقيا بكورونا وكانت رئاسة جنوب إفريقيا، قد أعلنت منذ ساعات إصابة الرئيس سيريل رامابوسا بـ فيروس كورونا المستجد. وأوضحت الرئاسة فى بيان أن أعراض المرض على الرئيس "طفيفة، وكتبت صفحة الرئاسة الجنوب إفريقية على تويتر: "اختبارات الرئيس رامابوسا إيجابية لـ COVID-19" وأشارت الرئاسة إلى أن رامابوسا بدأ يشعر بالتوعك بعد مغادرته مراسم تكريم نائب الرئيس السابق بمدينة كيب تاون فى وقت سابق من الأمس، لافتة إلى أن رئيس البلاد تم تطعيمه بالكامل، ويخضع للحجر الذاتى فى كيب تاون وقد فوّض جميع المسؤوليات إلى نائبه ديفيد مابوزا لمدة أسبوع.

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