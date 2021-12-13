bein sports News قرعة دور 16 دوري ابطال أوروبا والتي تقوم بامتلاك الحقوق الحصرية لنقل قرعة البطولات القارية والعالمية منذ أكثر من 20 عاما، حيث تقوم قنوات بي ان سبورت الرياضية بامتلاك الحقوق الحصرية لنقل المباريات العالمية ودوري ابطال أوروبا بالموسم الكروي الجديد وتقوم بنقل القرعة الخاصة بالبطولة اليوم عبر قناتها المفتوحة للتعرف على الفرق التي تتشارك فيها بالفترة المقبلة، وتعتبر الكرة الأوروبية بالبطولات الصغيرة والكبيرة من أكثر البطولات والمباريات مشاهدة في العالم العربي بما يجعل عليها الحث بالعالم العربي وأوروبا على حد سواء.

bein sports News قرعة دور 16 دوري ابطال أوروبا 2021 على تردد بي ان الإخبارية الجديدة

وتقوم القنوات الرياضية القطرية بامتلاك الحقوق الحصرية لنقل مباريات دوري ابطال أوروبا 2021 على قنواتها المفتوحة والمشفرة، وتقوم بالإعلان عبر القناة الإخبارية فيها عن مواعيد المباريات ومواعيد عمل القرعة في الأدوار النهائية وقبل النهائية للتعرف على الفرق التي تتقابل وتتنافس في هذه البطولة الكبيرة، وقد أعلنت بي ان سبورت الإخبارية عبر موقعها الإلكتروني على الإنترنيت نقلها لقرعة البطولة للدور السادس عشر اليوم عبر قناتها الإخبارية المفتوحة.

الفرق المتأهلة لدور ال 16 من دوري أبطال أوروبا 2021

تأهل 16 فريق للبطولة بعد مباريات طاحنة وحماسية بين الفرق لتتميز الفرق ذات الأداء الأفضل على نظيراتها في دور المجموعات بالمركز الأول والثاني من المجموعات الثمانية، وجاء القانون الجديد للعبة أن يواجه أصحاب المركز الأول نظرائهم من المركز الثاني ولا يلتقي فريق فريقا آخر من نفس الدولة أو من نفس المجموعة، بينما يتم وضع وتطبيق قاعدة جديدة في لعب المباريات المقبلة وهي أن يتم إلغاء الأهداف التي تم تسجيلها خارج الأرض من العدد، وفي حال انتهت المباريات في دوري الذهاب والعودة بالتعادل الإيجابي او السلبي يتم اللجوء للأشواط الإضافية لتحديد الفريق المتفوق، وجاءت الفرق المتأهلة كالتالي:

أصحاب المركز الأول: مانشستر سيتي الإنجليزي – فريق ليفربول – اياكس الهولندي – فريق ريال مدريد الاسباني – بايرن ميونيخ الألماني – فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي – ليل الفرنسي – فريق يوفنتوس الإيطالي.

أصحاب المركز الثاني: فريق باريس سان جيرمان الفرنسي – أتلتيكو مدريد الاسباني – فريق سبورتينج لشبونة البرتغالي – إنترميلان الإيطالي – فريق بنفيكا البرتغالي – فياريال الاسباني – فريق سالزبورج النمساوي – وأخيرا تشيلسي الإنجليزي.

مواعيد مباريات الذهاب والعودة في دور 16

تقرر أن تكون مواعيد مباريات الذهاب في دوري أبطال أوروبا في أيام 15 – 16 – 22 – 23 فبراير 2022، وتقام مباريات الغياب في أيام 8 – 9 – 15 – 16 مارس 2022، بينما تقرر أن تقام قرعة الدور ال 16 لدوري ابطال أوروبا لعام 2021-222 اليوم الاثنين الموافق 13 ديسمبر 2021 في تمام الساعة الواحدة ظهرا بتوقيت القاهرة ، الساعة الثانية ظهرا بتوقيت المملكة العربية السعودية، على قناة بي ان سبورت الإخبارية.

القمر الصناعي التردد الجديد الاستقطاب الترميز تصحيح الخطأ التشفير نايل سات 12604 H 27500 2/3 مجانية نايل سات 11054 H 27500 2/3 مجانية مفتوحة نايل سات 11013 H 27500 2/3 مجانية مفتوحة

يتم تنزيل التردد 11566.

يكون الاستقطاب: أفقي.

أما الترميز: 27500.

ويكون معامل تصحيح الخطأ: 2/3

تردد قناة بي ان سبورت الإخبارية على نايلساتتردد بي ان الإخبارية على قمر سهيل سات ١ @ °25.5 درجة شرق