رئيس وزراء بريطانيا: موجة هائلة من كورونا آتية بسبب أوميكرون

جدة - نرمين السيد - وقال جونسون، فى خطاب متلفز أعقب رفع مستوى التحذير من فيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19" فى أنحاء المملكة المتحدة: "ينبغى ألا يساور أحد أدنى شك: هناك موجة هائلة آتية جراء أوميكرون".

وأعلن جونسون فى هذا السياق أن الجرعات المعززة من اللقاحات ضد المرض ستكون فى متناول من تجاوز من العمر 18 عاما بحلول نهاية ديسمبر.

وأكدت منظمة الصحة العالمية، الأحد، أن سلالة "أوميكرون" من فيروس كورونا، التى وصلت حتى الآن إلى 63 دولة على الأقل، تنتشر بشكل أسرع من سابقاتها، بينها "دلتا"، وعلى الرغم من أن هذا المتحور يثير أعراضا غير حادة، إلا أنه يجعل اللقاحات أقل فعالية.

كما توقعت وكالة الأمن الصحى البريطانية مؤخرا أن متحور "أوميكرون" سيصبح سلالة مهيمنة فى أنحاء المملكة المتحدة بحلول أواسط يناير.

وتم تسجيل أول إصابة بسلالة "B.1.1.529"، التى أطلقت عليها منظمة الصحة العالمية لاحقا اسم "أوميكرون"، فى بوتسوانا يوم 11 نوفمبر لدى مواطن من جنوب إفريقيا، حيث تم رصد العدد الأكبر من المرضى.

وتحمل هذه النسخة عددا قياسيا من التحورات حيث يبلغ 50، بما فى ذلك أكثر من 30 طفرة فى بروتين سبايك الذى يتسلل من خلاله الفيروس إلى جسد الإنسان، وسط مخاوف واسعة من أن هذه السلالة، التى صنفتها منظمة الصحة العالمية بـ"المثيرة للقلق"، أكثر عدوى من سابقاتها وقادرة على مقاومة اللقاحات.